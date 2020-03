Marko Kilpi: Koronataistelu vaatii järeitä toimia

Kansanedustajan mukaan määräyksiä ja kieltoja on lisättävä, jos tartuntoja ei saada kuriin.

Taistelussa koronavirusta vastaan tarvitaan kaikkien yhteistä panosta, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.

Jokaisen olisi pidettävä vähintäänkin omalta osaltaan huolta siitä, ettei virus pääse leviämään laajemmin. Viruksen torjunnasta koituvat taloudelliset seuraukset ovat valtavia. On myös selvää, että ihmisten terveyttä ja turvallisuutta on vaalittava.

– Jos emme kamppaile tässä yhdessä rintamassa, valuvat ponnistelut hukkaan. Mikäli tartunnat lisääntyvät, on määräyksiä ja kieltoja lisättävä, joka voi tarkoittaa jopa ulkonaliikkumiskieltoja, Kilpi toteaa tiedotteessa.

Hän kehottaa hallitusta toimenpiteisiin, jotta ruokakauppoihin saadaan käsidesipisteet sisään- ja uloskäynneille sekä kassojen yhteyteen. Ihmisiä tulisi opastaa käsidesin käytössä, ja tätä olisi myös valvottava. Espanjassa kaupoissa on käsidesipisteiden lisäksi suojakäsineitä, joiden käyttöä valvovat vartijat.

– Meidän jokaisen on ymmärrettävä oma vastuumme. Kyse on meidän selviämisestämme, ei pelkästään yksittäisten ihmisten selviämisestä. Tässä on kyse koko maan selviämisestä. Jokaisen on tehtävä osansa siinä urakassa. Meidän on seurattava uutisia ja tiedotuksia. Tilanne muuttuu koko ajan ja viruksesta saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Toimenpiteet on jokaisen kohdalla mitoitettava muutosten mukaan, Marko Kilpi sanoo.

Kansanedustajan mukaan hallituksen tulee vauhdittaa käsidesin ja suojavaatteiden valmistusta. Kotiutuslentojen jälkeinen karanteeni täytyy ottaa viranomaisten tarkempaan kontrolliin. Suomeen palautuu runsaasti kansalaisia, jotka tulevat korkean tartuntamäärän alueilta.

– Kahden viikon karanteenia on noudatettava. Nyt matkustajia vastassa ei ole ketään, eikä edes tietoa tai ohjeita karanteenista ja sen noudattamisesta. Testauksia on lisättävä. Ilman kattavampia testejä ei ole oikeaa tilannekuvaa, eikä käsitystä mikä todellinen tartuntatilanne on, Kilpi vaatii.

Hän kertoo jättäneensä asiasta toimenpidealoitteen eduskunnalle.

– Meidän on muistettava oma hyvinvointimme poikkeusolojen aikana. Liikunta, urheilu edelleenkin mahdollista ja erittäin suositeltavaa. On vältettävä kuitenkin kontaktia muiden kanssa – terve järki mukana tässäkin. Liikunta nostattaa vastustuskykyä ja kohentaa mielialaa. Meidän on myös pidettävä huolta toisistamme. Me olemme tässä yhdessä. Katsellaan ympärillämme, onko apua tarvitsevia, Marko Kilpi sanoo.