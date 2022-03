Marko Kilpi: Jossakin vaiheessahan tämän piti tapahtua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisella otteella positiiviseen tulokseen, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja.

Kansanedustaja Marko Kilvellä on koronatartunta.

– Maailman meno on muutenkin niin negatiivinen. Ihminen on kummallinen otus. Se keksii äkkiä keinoja sairauksien taittamiseen ja samalla se on vähintäänkin yhtä etevä keksimään keinoja elämän lopettamiseen, kirjoittaa Facebookissa.

Hän kysyy, kukahan keksisi lääkkeen ylettömään vallanhimoon ja sietämättömään diktatuuriin?

– Jonkun sortin sairauksia nekin ja saavat kamalaa jälkeä aikaiseksi. Ei kai se auta tehdä muuta kuin vetää tyttären kutomat mualiman parraat sukat jalkaan ja linnoittautua sohvan pohjalle seuraamaan kummankin sairauden etenemistä. Siitä olen varma, että minä selviän tästä taudista, Vanja ei omastaan, Kilpi kirjoittaa.