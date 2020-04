Marko Kilpi: Hengityssuojaimia on kaksi poliisiautoa kohti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

On pidettävä erityistä huolta poliisin toimintakyvyn turvaamisesta kaikissa olosuhteissa, kansanedustaja sanoo.

– Poliisin työvuorot pyörivät normaaliaikanakin jatkuvasti minimimiehityksellä. Jos yksikin tipahtaa siitä vuorosta pois, se on paikattava ylitöillä. Mitä nyt tapahtuu, kun yksikin sairastuu työvuorossa koronaan, kansanedustaja Marko Kilpi kysyy.

Hän toteaa, että poliisi, jos kuka, joutuu kenttätehtävissä jatkuvaan korkeaan tartuntariskiin.

– Tehtävillä käydään paljon ihmisten kodeissa, joudutaan jatkuvasti lähikontaktiin kansalaisten kanssa ja sellaiset tilanteet voivat syntyä nopeasti ja varoittamatta. Silloin ei enää ennätä suojautua, jos niin ei ole tehnyt.

– Tällä hetkellä pyritään selvittämään etukäteen, onko suojautumiseen tarvetta, koska välineitä ei ole riittävästi. Miten sen voi jokaisessa tilanteessa tietää etukäteen, Kilpi jatkaa.

Hänen mukaansa tällä hetkellä tilanne on se, että esimerkiksi hengityssuojaimia on kaksi poliisiautoa kohti, sillä olisi pärjättävä.

– Autoilla kuljetetaan valtavat määrät erilaisia ihmisiä, autoja on desinfioitava jatkuvasti. Löytyykö tähän riittävästi aikaa? Nyt täytyy tehdä kaikki mahdolliset toimet, mitä voidaan poliisin toimintakyvyn varmistamiseksi, ennen kuin on liian myöhäistä. Suojavarusteita on oltava riittävästi, ja niiden käyttö tulee määrätä poliisille pakolliseksi, Kilpi vaatii.

Hän jätti asiasta toimenpidealoitteen eduskunnalle.