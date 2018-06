Markku Rossi jättää eduskunnan

Keskustan kansanedustaja ehti olla uransa aikana kymmenen kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa.

Keskustan kansanedustaja Markku Rossi ei aio asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa.

– Olen saanut palvella omaa maakuntaani Pohjois-Savoa ja koko Suomea yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä pitkään ja olen nyt päättänyt antaa viestikapulan osaltani eteenpäin. Oma virallinen eläkeaikani alkaa 1.10.2019, Rossi toteaa tiedotteessa.

Rossi on toiminut yhteensä yli kaksi vuosikymmentä kansanedustajana ja yli 40 vuotta kaupunginvaltuutettuna. Hän on toiminut tämän lisäksi muun muassa yrittäjänä ja kuopiolaisen paikallisradion toimittajana.

Hän kertoo tukevansa voimakkaasti pääministeri Juha Sipilää.

– On ollut rohkaisevaa kokea Suomen uudistaminen ja vaikeiden asioiden eteenpäinvieminen, mistä parasta on talouden kääntyminen nousuun myös hallituksen toimenpiteillä. Nyt vienti vetää, Suomen BKT kasvaa muuta Eurooppaa nopeammin, tällä vaalikaudella on syntynyt 100 000 uutta työpaikkaa, 72 prosentin työllisyysastetavoite lähestyy ja valtion velan kasvun taittuminen on myös käsillä, Rossi sanoo.

– Kun vielä sote- ja maakunta-uudistukset saadaan päätökseen eduskunnassa, on maamme peruspalvelut ja kehitys pohjustettu hyvin ensi vuosikymmenelle. Hyvä on myös muistaa, että taloudellisesti vaikeiden vuosien jälkeen kasvu kuuluu kaikille.