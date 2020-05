Markku Jokisipilä: PS:stä saatetaan palata kokoomukseen

Opposition tilanne on tutkijan mielestä koronakriisissä normaalia vaikeampi.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan poikkeusolot selittävät perussuomalaisten gallup-notkahdusta. Osa äänestäjistä on siirtynyt katsomoon, mutta uutena tekijänä on hänen mukaansa tullut, että perussuomalaisista vuotaa entistä enemmän äänestäjiä kokoomukseen ja myös SDP:hen.

Pääministeripuolue SDP oli Ylen kannatuskyselyssä suosituimpana puolue. Kolmen suosituimman puolueen järjestys muuttui, kun kokoomus nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ohi perussuomalaisten.

SDP:n kannatus on noussut koronakriisin aikana lähes yhdeksän prosenttiyksikköä ja on nyt 22,1 prosenttia. Kokoomuksen kannatus on 18,2 prosenttia. Alkuvuodesta liki kuusi prosenttiyksikköä kannatustaan menettäneiden perussuomalaisten kannatus on 17,9 prosenttia.

– Siirtymät ovat pieniä enkä laittaisi niille ihan hirveästi painoarvoa, mutta aiemmin kokoomuksesta oli liikettä PS:n suuntaan, nyt saattaa olla kyse palaajista, Markku Jokisipilä toteaa Verkkouutisille.

Jokisipilän mukaan korona vei mahdollisuuden tehdä normaalia oppositiopolitiikka ja vaiensi keskustelun monista PS:lle tärkeistä teemoista. Äänestäjien päähuomio on nyt viruksesta selviämisessä, ja sitä asiaa hoitavat hallituspuolueet.

– Niin kauan kuin koronatilanne jatkuu, opposition tilanne on vaikea, eli laskua saattaa tulla lisää, hän arvelee.

Oppositio odottelevalla kannalla

Punavihreän blokin saama lisäkannatus näyttäisi Jokisipilän mukaan suuntautuvan yksinomaan SDP:hen. Tätä selittää hänen mukaansa pääministeri Sanna Marinin (sd.) näkyvin rooli kriisin hoidossa. Myös esimerkiksi vihreille tärkeät teemat ovat kriisin vuoksi olleet sivussa.

Tutkija ei kuitenkaan usko, että gallupeilla on juurikaan vaikutusta puolueen välisiin tai niiden sisäisiin jännitteisiin.

– Tällä hetkellä gallup-lukemat vaikuttavat tavanomaista huomattavasti vähemmän poliittiseen ilmapiiriin. Ollaan välitilassa ja odotellaan normaalien aikojen paluuta, hän sanoo. – Varsinkin hallituksella on nyt aika paljon muita asioita mielessä ennen gallup-lukemia. Jokisipilä katsoo, että oppositiopuolueet vaikuttavat tällä hetkellä olevan odottelevalla kannalla ja säästelevän paukkuja tulevaan keskustelun normalisoitumiseen ja siihen, kun koronakriisin hoidon sujumista ja jälkiseurausten hoitamista aletaan käsitellä. Esimerkiksi kokoomus on hänen mukaansa valinnut ”varsin maltillisen ja hallitusta kriisiponnisteluissa tukevan linjan”. – Oppositiosta käsin on normaalistikin vaikea tehdä painavia avauksia, tällä hetkellä se on sitä vielä monin verroin enemmän, Jokisipilä huomauttaa.