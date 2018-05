Markku Jokisipilä: SDP:n kannatus on yllättävän alhaalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan suurten puolueiden kannatus on kutistunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että SDP:n nykyinen kannatus on jopa yllättävän alhaalla.

– Porvarihallituksen aikana pitäisi olla loistava paikka tehdä sosialidemokraattista oppositiopolitiikkaa, Jokisipilä sanoo Verkkouutisille.

Helsingin Sanomien tuoreimman gallupin mukaan SDP saisi 21,2 prosenttia äänistä, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Hallituspuolue kokoomus on toisena 20,5 prosentin kannatuksellaan.

Keskustan luvut ovat jumiutuneet gallupeissa vajaaseen 16 prosenttiin. Myönteiset talousuutiset eivät siis ole antaneet nostetta pääministeri Juha Sipilälle.

– Toisessa vaakakupissa painaa sote-uudistuksen ympärillä käytävä hektinen keskustelu ja epävarmuus. Tämä on painanut kannatusta, Jokisipilä pohtii.

– Samanaikaisesti SDP on pyrkinyt profiloitumaan vaihtoehtoisen talouspolitiikan tarjoajana.

Jokisipilä huomauttaa, että kehityksen taustalla on laajempi muutos: suurten puolueiden koko on nykyään entistä pienemmällä tasolla, sillä keskisuurten kategoriaan on tullut uusia tulokkaita.

– Aiemmin suurin puolue oli 25 prosentin paikkeilla tai ylikin, mutta tämä vaikuttaa jääneen nyt historiaan. Kolme suurinta puoluetta eivät enää pysty keräämään 65–66 prosenttia äänistä, kuten aiemmin.

Asiaan vaikutti erityisesti perussuomalaisten nousu vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Tämä hajotti perinteisen poliittisen rakenteen.

– Hakuvaihe jatkuu, eli vielä ei tiedetä, mihin asentoon järjestelmä tulee asettumaan. Jatkuva muutos ja epävarmuus tuntuvat olevan pysyvä piirre, Jokisipilä toteaa.