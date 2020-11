Markku Eestilä: Ministerit eivät suhtaudu vakavasti rikollisuuteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja muistuttaa perustuslain takaavan jokaiselle oikeuden turvallisuuteen.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä arvostelee hallitusta lepsusta suhtautumisesta nuorisorikollisuuteen.

Aiheesta on keskusteltu poliisin arvioitua, että Helsingin kaduilla liikkuu yhteensä noin 100–150 vaarallisen nuoren joukkoja.

– En ollut eilen kyselytuntikokoonpanossa, mutta seurasin televiosta ikään kuin penkkiurheilija. Oma käsitykseni vahvistui ruudun takaa hyvinkin selvästi: ministeri [Anna-Maja] Henriksson (r.) ja ministeri [Maria] Ohisalo (vihr.) eivät suhtaudu vakavasti nuorisorikollisuuteen, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa.

Kansanedustajan mukaan sisäministeri selittelee edelleen rikollisuuden suntymekanismeja, vaikka tavoitteena pitäisi olla kansalaisille vaarallisen väkivallan ja toisten nuorten kiristyksen lopettaminen. Ilmiötä on esiintynyt jopa 8-vuotiailla kouluissa.

– Oikeusministeri puolestaan menee YK:n lasten oikeuksien sopimuksen taakse eli ei aio ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin. En ole juristi, mutta osaan lukea. Perustuslain 7. pykälän mukaan jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuuteen. Pykälä on vahva perusoikeuspykälä. Se ei ole alisteinen sopimuksille, Markku Eestilä sanoo.

Hän kehottaa oikeusministeriä ajattelemaan enemmän uhreja kuin rikollisia.

– On kokonaan toinen juttu pohtia, mikä on mennyt Suomessa pieleen, kun arvostus ja kunnioitus toisia ihmisiä ja toisten omaisuutta kohtaan on heikentynyt, Eestilä jatkaa.