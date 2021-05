Markku Eestilä: Miksei nuorisojengejä saada kuriin?

Kansanedustajan mukaan kehitys kulkee vääjäämättä samaan suuntaan kuin Ruotsissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä hämmästelee viimeaikaisia uutisia nuorisoväkivallasta.

Poliisi on selvittänyt Helsingin Jätkäsaaressa sattunutta tapausta, jossa 18-vuotiasta epäillään alaikäisiin kohdistuneista kahdesta tapon yrityksestä. Epäillyn tekijän ja uhrin välille oli tullut riitaa Ruoholahdessa Crusellinsillan lähellä. Epäilty oli jahdannut puukon kanssa nuorta, lyönyt tätä puukolla selkään ja yrittänyt puukottaa toista uhria.

Helsingissä tapahtui vappuviikonloppuna myös toinen teräaseella tehty hyökkäys Kaivopuistossa.

– Näiden surullisten ja järkyttävien tapahtumien keskellä joutuu kysymään, onko vika laissa, lain tulkinnassa vai lain toimeenpanossa, jos ja kun teräaseita kantavia nuorisojengejä ei saada kuriin? Yhteys huumeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen on ilmeinen eli kehitys kulkee vääjäämättä samaan suuntaan kuin Ruotsissa, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa tilastoja ei kannata katsoa taaksepäin, vaan lainsäätäjän ja poliisin on elettävä ajassa ja ennen kuunneltava käytännön poliisityötä tekevien näkemyksiä.

– Mitä sisäministeri [Maria] Ohisalo (vihr.) on tästä asiasta mieltä? Tottakai nuoria ja perheitä täytyy tukea eli toimenpiteiden kirjo on laaja, mutta ei se riitä, Markku Eestilä toteaa.

– Oma ongelmansa – hyvin ilmeisesti – on tietyiltä alueilta tuleva maahanmuutto. Se on aihe, josta Suomessa on erityisen vaikea keskustella ilman, että erilaiset leimakirveet lentelevät. Mitä avoimemmin tätä asiaa mediassa pohditaan, sen parempi on lopputulos pitkällä aikajänteellä, Eestilä jatkaa.