Koronaviruksen laajempi leviäminen pelottaa markkinoita

Osakkeiden ei arvioida vielä viime viikolla reagoineen erityisen vahvasti epidemiaan.

Koronaviruksen leviäminen ja sen taloudelliset vaikutukset ovat pankkikonserni Nordean mukaan aiheuttaneet liikkeitä myös rahoitusmarkkinoilla, mutta osakkeet eivät ole reagoineet erityisen vahvasti epidemiaan.

– Yleisellä tasolla MSCI-indeksi, joka mittaa maailman suurten ja keskisuurten yritysten osakearvoa, tippui noin 2,2 prosenttia viime viikon aikana. Kun verrataan muihin epidemioihin historiallisesti, osakkeiden hinnat eivät näytä mitenkään erityisen vahvasti reagoineen epidemian puhkeamiseen. Osakkeiden hinnat ovat pikemminkin nousseet keskimääräistä nopeammin, Nordean aamukatsauksessa todetaan.

Pankin talousanalyytikko Kristian Nummelinin mukaan turvasatamana pidetyn kullan hinta on ollut nousussa, ja riskillisemmät sijoitukset ovat olleet laskussa. Raaka-aineiden hinnat ovat tippuneet kauttaaltaan, ja esimerkiksi öljyn hinta on laskenut noin 10 prosenttia. Valuuttamarkkinoilla erityisesti öljyn vaikutus on näkynyt selvästi.

– Mikäli taudin vaikutukset jäävät vain väliaikaisiksi, talousluvut notkahtavat vain hetkeksi, jonka jälkeen nähdään vahva korjausliike patoutuneen kysynnän ajamana. Jos näin käy, niin myös viime viikkoina heikentyneet valuutat tulevat vahvistumaan lähemmäs aiempia tasojaan. Huolenaiheena on kuitenkin viruksen laajempi leviäminen, jolloin merkitykset olisivat suurempia taloudelle ja esimerkiksi kruunun heikentyminen olisi vasta alkua, Nummelin kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa on vaikeaa arvioida, kuinka kauan markkinat heiluvat koronaviruksen vuoksi.

– Viime aikoina riskit on sulatettu yllättävänkin nopeasti ja jos virus ei leviä ärhäkkäästi koko maailmaan, on tämä todennäköistä myös tällä kertaa. Heiluntaa on siis varmasti luvassa vielä lisää lähipäivinä, kun virus hallitsee otsikoita.