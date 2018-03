Mark Zuckerberg 2009: Emme koskaan jaa käyttäjien tietoja

Facebookin perustaja lupasi vuosia sitten, ettei yhtiö jaa käyttäjiensä tietoja kolmansien osapuolien kanssa.

Mark Zuckerberg avasi Facebookin hallintouudistusta ja käyttäjätietojen käsittelyä BBC:n haastattelussa vuonna 2009. Facebookin perustajalta kysytään tämän linkin takaa löytyvällä videolla muun muassa, kuka tulee jatkossa omistamaan Facebookin sisällöt.

– Henkilö, joka laittaa sisältöä Facebookiin, omistaa sen aina. Siksi tämä on tärkeää ja siksi Facebook on niin erityinen palvelu, jota kohtaan ihmiset kokevat voimakasta omistuksen tunnetta, Zuckerberg sanoo.

Hän kuvailee haastattelussa jakamisen ongelmaa. Ihmiset yhtäältä haluavat nähdä kaiken, mutta varmistaa, että heidän itsensä jakamat asiat päätyvät vain halutuille ihmisille.

– On tärkeää, että luomme sellaisen järjestelmän.

Seuraavaksi toimittaja kysyy Mark Zuckerbergiltä, onko hän ymmärtänyt oikein, ”että ette aio myydä tai jakaa mitään Facebookissa olevasta tiedosta”.

– Kuten ehtomme sanovat, emme aio jakaa ihmisten tietoja muuten kuin niille ihmisille, joiden kanssa he ovat pyytäneet, että niitä jaetaan. Kaikilla on yksityisyysasetukset. Tämä on aina ollut yksi Facebookin isoista (muista) erottavista tekijöistä, hän vastaa.

– Yksityisyys on Facebookille keskeistä, koska ihmiset jakavat omia tietojaan ja tuntevat siksi voimakasta omistuksen tunnetta. Kun he kokevat, että teemme jotakin sellaista, mistä he eivät pidä, antavat he meille palautetta hyvin avoimesti. Siksi perustimme tämän hallintojärjestelmän, joka rohkaisee antamaan palautetta ja tekee meistä läpinäkyvämpiä, Zuckerberg jatkaa.