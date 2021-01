Mark Zuckerberg: Donald Trumpin Facebook-tili pysyy kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Facebookin perustajan mukaan tilanne on muuttunut aiemmasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Facebook- ja Instagram-tilit on suljettu, ja ne pysyvät kiinni toistaiseksi. Facebookin perustaja Mark Zuckerbergin mukaan sulku jatkuu ainakin siihen asti, että Yhdysvaltain vallanvaihto on saatu päätökseen.

Zuckerberg kirjoitti päätöksen perusteluista omalla Facebook-tilillään. Hän totesi Facebookin sallineen Trumpin käyttää sosiaalisen median palvelua sen sääntöjen mukaisesti, vaikkakin sisältöjä on poistettu ja niihin on liitetty varoituksia. Zuckerberg sanoo yhtiönsä uskovan siihen, että ihmisillä on mahdollisimman laaja oikeus kuulla kiistanalaistakin poliittista puhetta.

– Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin perustavanlaatuisesti erilainen, ja siihen sisältyy alustamme käyttöä väkivaltaisen kapinan lietsomiseen demokraattisesti valittua hallitusta vastaan, Mark Zuckerberg kirjoittaa.

Hänen mukaansa viimeisten 24 tunnin ”shokeeraavat tapahtumat” osoittavat selvästi, että Donald Trump aikoo käyttää jäljellä olevan aikansa presidenttinä rauhanomaisen vallanvaihdon estämiseen.