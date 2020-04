Marja-ala: Kotimaista työvoimaa käytetään, jos ulkomaista ei saada

Marjanviljelijät odottavat hallituksen päätöksiä ulkomaisista poimijoista.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry kertoo pitävänsä kohtuuttomana kritiikkiä, jonka mukaan marja-ala ei halua käyttää kotimaista työvoimaa. Henkilöstöpalveluyritykset ovat kertoneet saaneensa suomalaisilta jopa 10 000 hakemusta maatalouden töihin, mutta työntekijöitä ei ole uskallettu palkata, koska hallitus ei ole tehnyt selkeää linjausta ulkomaisesta maahantulosta.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan marjatilat ovat laittaneet ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupa- ja kausityötodistushakemukset vireille pääosin jo ennen pandemian käynnistymistä ja osittain sen aikana. Ulkomaisen työvoiman kohdalla vaikuttavat näin hakemukset, mutta myös työntekijöille annetut lupaukset työpaikasta.

– Hakemusten jättövaiheessa maksetaan käsittelymaksua 75-560 euroa kautta kohden luvan pituudesta ja hakutavasta riippuen. Luvan maksaminen kuuluu työntekijälle, mutta useimmat tilat maksavat maksut hakuvaiheessa työntekijöiden niukkojen rahavarojen takia heidän puolestaan. Varovaisestikin arvioituna maksujen kokonaismäärä nousee pitkälti yli miljoonan euron. Näitä maksuja ei palauteta, vaikka työntekijä ei maahan pääsisikään, liitosta kerrotaan.

Liiton mukaan kotimainen työvoima ei ole ollut merkittävä vaihtoehto pitkiin aikoihin. Kotimaisia työntekijöitä ei ole päätuotantoalueilla saatavilla, eikä nuoremmilla viljelijöillä ole heistä enää kokemusta.

– Majoitustilat on mitoitettu tiukasti ulkomaisen työvoiman määrälle ja ne on suunniteltu ryhmämajoitukseen, myös keittiöt, oleskelu- ja sosiaalitilat ovat yhteiskäytössä. Poimintatyö on pääasiassa urakkatyötä, jossa ansiot määräytyvät poimitun määrän perusteella. Työ on lisäksi tehtävä ohjeiden mukaisella tarkkuudella ja huolellisuudella. Kotimaista työvoimaa käyttävien tilojen kokemusten perusteella työvoimaa on oltava jopa yli kaksinkertainen määrä ulkomaisiin verrattuna. Lisäksi työvoima vaihtuu tiheään koska harvoilla on mahdollista sitoutua töihin koko kesäksi, liittosta selvitetään.

– Koska käsin poimittavien marjojen tuotantokustannuksesta työn osuus on 60-70 %, on työn hinta täysin ratkaisevaa marjojen hinnan muodostukselle.

Liiton mukaan ulkomaalaisten aiheuttama riski koronan leviämisessä saattaa myös olla pienempi kuin kotimaista työvoimaa käytettäessä, ”koska työntekijöiden määrä on pienempi ja he pysyvät tilalla omissa sosiaalisissa verkostoissaan toisin kuin kotimaiset työntekijät, jotka liikkuvat enemmän”.

– Pidämme kohtuuttomina kritiikkiä, jonka mukaan marja-ala ei halua käyttää kotimaista työvoimaa. Haluamme kyllä, mikäli vakituista työvoimaamme ei maahan päästetä. Osa marjatiloista on jo nyt aloittanut kotimaisen työvoiman rekrytoinnin, osa haluaa katsoa pelin loppuun ulkomaalaisten osalta. Osalle marjatiloista vain ulkomaalainen työvoima on vaihtoehto.