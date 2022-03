Mariupolin teatterin raunioita kaivetaan – pommisuojissa ehkä satoja ihmisiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Draamateatteriin kohdistui Venäjän ilmaisku keskiviikkona.

Pelastustyöntekijät yrittävät jatkaa Mariupolin teatterin raunioiden kaivamista. Rakennuksessa uskotaan olevan yhä satoja siviilejä, kertoo BBC.

Yhteydenpito venäläisten piirittämään kaupunkiin on ollut vaikeaa, eikä viranomaisilla ole vielä arviota eloonjääneistä tai mahdollisista uhreista.

Mariupolin pormestari Vadym Boychenko kertoo, että tarvitaan enemmän aikaa arvioida eloonjääneiden ja uhrien määrää.

– Kaupunkia pommitetaan edelleen, ja se vaikeuttaa pelastusoperaatiota, hän sanoo.

Mariupolista kotoisin oleva ukrainalainen kansanedustaja Dmytro Gurin kertoo BBC:lle, että jotkut ihmiset olivat onnistuneet poistumaan alueelta.

– Mutta kaikki on raunioina. Pommisuojassa on kolme vyöhykettä, emmekä tiedä tarkalleen, mitä jokaisella vyöhykkeellä tapahtui. Näyttää siltä, että pommisuojat eivät vaurioituneet, mutta ihmiset eivät pääse ulos, koska emme voi raivata raunioita tykistötulen vuoksi. Se on erittäin, erittäin vaarallista.

Viranomaisten mukaan noin 90 prosenttia kaupungin taloista on joko tuhoutunut tai kärsinyt eriasteisia vaurioita. Kaupungissa on saanut surmansa yli 2 100 ihmistä.