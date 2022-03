Mariupolin lastensairaalassa ollutta kohtaan vihakampanja somessa

Venäjän viranomaiset ja muut mediatahot käynnistivät laajan vihakampanjan Mariupolin tuhotusta synnytyssairaalasta evakuoitua naista kohtaan.

Sairaalan pommituksessa kuoli ainakin kolme ihmistä ja 17 loukkaantui.

Twitter poisti useita Venäjän Lontoon-suurlähetystön julkaisuja, joissa synnytysosaston väitettiin olleen tyhjillään, koska ”aseelliset joukot ja radikaalit” olisivat ottaneen sen käyttöönsä.

Suurlähetystö oli julkaissut kuvan pommituksen uhrista ja väitti, että materiaalin olisi ottanut ”kuuluisa propagandisti”. Suurlähetystön mukaan raskaana oleva uhri oli ukrainalainen kauneusbloggari, joka olisi esittänyt tiettyä roolia kuvassa.

Twitterin tiedottajan mukaan Venäjän suurlähetystön julkaisut poistettiin, koska niissä kiistettiin perättömästi väkivaltainen tapahtuma.

CEPA-ajatuspajan tutkija Olga Tokariuk hämmästelee disinformaation epäinhimillisyyttä ja julmuutta.

– Venäjä käynnistämä lokakampanja raskaana olevaa Mariannaa vastaan on hirvittävä. Sen lisäksi että Venäjän viranomaiset ovat ahdistelleet häntä, niin venäläiset käyttäjät ovat kirjoittaneet loukkaavia asioita hänen Instagram-sivullaan.

– Näillä ihmisillä ei ole jäljellä minkäänlaisia inhimillisyyden rippeitä, Tokariuk tviittaa.

A smear campaign launched by Russia against Marianna, a pregnant woman from Mariupol's bombed hospital, is terrible. Not only Russian officials harass her, users from Russia write atrocious things on her Instagram page. These people are completely deprived of humanity https://t.co/n1hJDkc9pS

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 10, 2022