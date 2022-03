Satojen ihmisten kerrotaan kuolleen Mariupolissa

Apulaispormestarin mukaan Venäjä yrittää tuhota koko kaupungin.

Kaakkois-Ukrainassa lähellä Venäjän rajaa sijaitsevan Mariupolin kaupungin viranomaiset sanovat pelkäävänsä, että suuri määrä ihmisiä on voinut kuolla, kun kaupunkia on pommitettu useita tunteja.

Apulaispormestari Sergiy Orlov sanoo BBC:n mukaan, että alue, jossa asui 130 000 ihmistä on ”melkein täysin tuhoutunut”.

– Emme pysty laskemaan uhrien määrää, mutta uskomme, että ainakin satoja ihmisiä on kuollut. Emme voi mennä hakemaan ruumiita, hän kertoo.

Orlovin mukaan Venäjän armeija käyttää alueella kaikkia aseitaan, kuten tykistöä, raketteja ja lentokoneita.

– He yrittävät tuhota kaupungin, apulaispormestari sanoo.

– Ukrainan armeija on erittäin rohkea ja he jatkavat kaupungin puolustamista, mutta Venäjän armeijan tyyli on kuin merirosvoilla. He eivät taistele kuin armeija, he vain tuhoavat kokonaisia alueita.