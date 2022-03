Mariupolilainen äiti kirjoitti veriryhmät lastensa käsiin

Venäjän asevoimien pahoin pommittaman Ukrainan etelärannikon Mariupolin asukkaiden kerrotaan kirjoittavan veriryhmät käsiinsä, jotta pelastustyöntekijät voivat auttaa raunioiden alle jääviä loukkaantuneita nopeammin.

Kyiv Independentin toimittaja kertoo tavanneensa Mariupolista paenneen naisen, joka kirjoitti veriryhmät lastensa käsiin siltä varalta, että he jäävät loukkuun raunioiden alle, kun raketti osuu heidän taloonsa.

Venäjä on piirittänyt ja pommittanut Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaa Mariupolin kaupunkia jo viikkojen ajan. Paikallisviranomaisten mukaan kaupunki on tuhoutunut lähes kokonaan. Venäjä on tulittanut muun muassa asuintaloja, sairaaloita ja kouluja. Tuoreiden arvioiden mukaan kaupungissa on edelleen loukussa noin 100 000 siviiliä.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshukin mukaan Mariupolista ei saada keskiviikkonakaan avattua humanitaarisia käytäviä, vaikka venäläisten kanssa on sovittu useista käytävistä muualla maassa.

Mariupolista paenneet ihmiset ovat kuvailleet olosuhteita kaupungissa ”helvetillisiksi”. Kaupungin sanotaan olevan täynnä ruumiita ja tuhoutuneita asuinrakennuksia.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan käynnissä on keskiaikainen piiritys.

Ukrainalaisjoukot käyvät kiivasta puolustustaistelua Mariupolissa eivätkä ole suostuneet antautumaan venäläisille.

A woman I spoke with who escaped #Mariupol told me about writing her children’s blood types on their hands in case they are trapped under the rubble when a rocket hits their house. pic.twitter.com/wCTSDv0NVs

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) March 22, 2022