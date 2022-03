Mariupol uhkaa kaatua, kaupunki muuttunut hautausmaaksi

Etelä-Ukrainan Mariupolin kaupungin puolustus on vaarassa romahtaa hyvin pian, arvioi tutkija Jack Watling BBC:lle.

– Heillä on ammukset vähissä, he ovat hyvin väsyneitä ja se olisi suuri takaisku Ukrainan armeijalle, hän sanoo.

Watling työskentelee maasodankäynnin tutkijana Royal United Services Institute -ajatushautomossa.

Jos Venäjän joukot onnistuvat valtaamaan Mariupolin kaupungin, ne voivat tutkijan mukaan siirtyä piirittämään Ukrainan Donbassin alueella olevia joukkoja.

Ukrainalaisen The Kyiv Independentin toimittaja Anastasiia Lapatina kertoo Twitterissä, että Venäjä on surmannut 5 000 ihmistä Mariupolissa.

– Kaupunki on muuttunut isoksi hautausmaaksi. Ihmiset hautaavat ruumiita, minne voivat. Tragedian laajuutta on mahdotonta arvioida, koska hyökkäykset jatkuvat, Lapatina toteaa.

Venäjä on piirittänyt Mariupolia useiden viikkojen ajan. Valtaamalla kaupungin Venäjän saisi muodostettua maayhteyden Krimin niemimaalle.

