”Mariupol maksaa kovaa hintaa armeijan heikkoudesta”

Australian armeijan entisen kenraalimajurin Mick Ryanin mukaan Etelä-Ukrainassa sijaitseva Mariupolin kaupunki maksaa kovaa hintaa Venäjän armeijan kyvyttömyydestä.

Huolimatta viikkoja jatkuneesta piirityksestä Venäjä ei ole onnistunut valtaamaan kaupunkia.

– Kuten muustakin sodasta, Mariupolin piirityksestä on tullut karu ja uuvuttava taistelu, jossa ihmishenget vaihdetaan hyvin pieniin voittoihin, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Kenraalin mukaan Mariupolin kaupungin valtaamisesta on tullut Venäjän johdolle niin tärkeä poliittinen tavoite, että se on valmis tuhoamaan kaupungin maan tasalle.

– [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin tavoitteena on selvästi murtaa kaupunki. Sellaisenaan Mariupol ei ole enää sotilaallinen, vaan poliittinen tavoite venäläisille, Ryan toteaa.

Ryanin mukaan Venäjän armeija haluaa Mariupolin valtauksella osoittaa muulle maailmalle, että se pystyy edelleen voittamaan taisteluita. Tämä olisi tärkeä viesti myös omille joukoille.

– Venäläisten aiheuttaman tuhon määrän vuoksi kaupungilla on vain vähän sotilaallista hyötyä. Kaupunkiin ja sen asukkaisiin kohdistuva julma hyökkäys kiinnostaa kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkijoita.

Kenraalimajurin mukaan Mariupol on esimerkki 2000-luvun kaupunkitaistelusta, joka on yhdistelmä pitkän kantaman pommituksia ja lähitaisteluja. Venäjän hyökkäys on muuttanut suurimman osan kaupungista harmaaksi, raunioiden täyttämäksi joutomaaksi.

– Monille Mariupolin hävittäminen muistuttaa toista maailmansotaa. Tällaisten kuvien ajateltiin jääneen 1900-luvulle. Mariupol osoittaa meille, että näin ei ole.

Week 4 of the Russian invasion of #Ukraine. Today I examine the Battle for Mariupol, based on a longer article I have written for @smh 1/15 https://t.co/Ox5SiwxRgB

— Major General (just retired!) Mick Ryan (@WarintheFuture) March 22, 2022