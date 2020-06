”Miksi Maria Ohisalo ei ole pitänyt meitä kartalla?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitukselta kaivataan tietoa ja avoimuutta turvallisuustilanteesta.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavan eduskunnan hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie vaatii hallitukselta avoimuutta sisäisen turvallisuuden tilanteesta.

Talvitien mukaan asia on taas ajankohtainen, kun Syyrian al-Holin leiriltä palasi Suomen kansalaisia sunnuntaina. Supo on pitänyt leirillä olleita naisia turvallisuusuhkana.

– Miksi sisäministeri (Maria) Ohisalo (vihr.) ei ole pitänyt eduskuntaa ja suomalaisia kartalla tilanteesta kansallisen turvallisuuden näkökulmasta? Hallitukselta odotetaan avoimuutta ja toimintaa, joka ylläpitää luottamusta turvallisuusviranomaisiin, Talvitie toteaa tiedotteessa.

– Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt kansallisen turvallisuuden osalta, kun tiedossa on, että poliisien resursointi on muutenkin tiukilla?, hän kysyy.

Talvitie vaatii, että hallitus informoi kansallisen turvallisuustilanteen lisäksi myös terrorismilainsäädännön uudistamisen tilanteesta. Hallitus ilmoitti viime joulukuussa, että se aikoo selvittää kiristyksiä terrorismi- ja turvallisuuslainsäädäntöön, mutta selvityksestä ei ole kuulunut mitään.

– Terrorismilainsäädännöllä on akuutti uudistustarve. Kokoomus esitti helmikuussa kattavan paketin, jossa ehdotetaan muun muassa terroristijärjestöön kuulumisen ja Suomesta sotatoimialueelle matkustamisen kriminalisointia, Talvitie sanoo.

– Kokoomuksen ehdottamat toimet ovat hallituksen vapaasti hyödynnettävissä uuden terrorismia koskevan lainsäädännön rakennuspalikoina. Milloin nämä asiat etenevät?, hän kysyy.