Maria Ohisalon ydinvoimakehut herättävät ihmetystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mielestä ydinvoima on kuulunut vuosien ajan puolueen energiapalettiin.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kehuu Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen yksikön käyttöönottoa.

– Energiatalouden on oltava tehokasta, perustuttava päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin ja hyödynnettävä kaikkia kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä, Maria Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Olkiluodon kolmosreaktori käynnistettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä. Sähköntuotanto alkaa 30 prosentin teholla tammikuussa. Voimalan rakentaminen alkoi vuonna 2005.

Yleistä ihmetystä on herättänyt Ohisalon tulkinta vihreiden suhteesta ydinvoimaan ja etenkin Olkiluodon voimalaan:

– Myös tämä hanke ollut vuosia osana vihreiden energiapalettia. Hidasta oli, mutta etenee, Ohisalo sanoo.

Vihreät on kuitenkin kaksi kertaa jättänyt hallituksen sen takia, että hallitus on tehnyt myönteisen ydinvoimapäätöksen. Vuonna 2002 vihreät luopui hallitusvastuusta, kun hallitus myönsi luvan samaiselle Olkiluodon kolmosreaktorille. Vuonna 2014 vihreät lähti hallituksesta vastalauseena Fennovoiman ydinvoimalan luvalle. Tuolloinen puheenjohtaja Ville Niinistö totesi, että ydinvoiman ”aika on yksinkertaisesti ohi”.

Ohisalo muistuttaa, että hän on puhunut ydinvoiman puolesta aiemminkin. Hän totesi Kauppalehdessä puheenjohtajakautensa alussa vuonna 2019, että Suomessa tarvitaan ”laajaa energiapalettia”, jotta hiilipäästöjä voidaan vähentää.

– Myös ydinvoima on osa sitä.

Ohisalo on parhaillaan äitiyslomalla vihreiden puheenjohtajan ja sisäministerin tehtävästä.

Energiatalouden oltava tehokasta,perustuttava päästöttömiin tai vähäpäästöisiin energiamuotoihin&hyödynnettävä kaikkia kestäviä ratkaisuja, jotka vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Myös tämä hanke ollut vuosia osana vihreiden energiapalettia.Hidasta oli,mutta etenee. https://t.co/iVVe7RbRWT — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 21, 2021