Maria Ohisalolle tiukkaa palautetta: ”Antaa ymmärtää hieman väärin”

Kokemusasiantuntijan mielestä ei ole oikein naamioida tähtitieteellisiä vuorokausi- tai kuukausirajoja pelihaittojen ehkäisyksi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) väittää, että haitta-asiantuntijat muun muassa peliongelmissa auttavassa Peluurissa ovat kannattaneet muutosta, jossa ongelmapelaamisen päiväkohtaista enimmäistappiorajaa lasketaan 500 euroon päivässä.

Rahapeliriippuvuudesta kirjan kirjoittanut kokemusasiantuntija Jenna Mäkelä on puuttunut Ohisalon väitteeseen.

– Olen melko lailla varma, että twiitti antaa nyt ymmärtää hieman väärin. Kyllä, alla mainitut tahot varmasti kannattivat tappiorajan alentamista, mutta tokkopa pitivät 500 euroa vuorokaudessa -rajaa riittävänä. Vai mitä ihmettä, Jenna Mäkelä kysyy Twitterissä.

Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen vahvistaa Mäkelän olevan oikeassa.

– Peluurilta pyydettiin lausunto päiväkohtaisen rajan laskemisesta pysyvästi. Pidimme sitä kannatettavana, mutta totesimme lausunnossa, että nykyinen kuukausikohtainen raja on aivan liian korkea ja sitä tulisi laskea merkittävästi, Inka Silvennoinen vastaa Twitterissä.

Ohisalo hermostui, kun kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ilmaisi olevansa todella pettynyt Ohisalon toimintaan rahapelisääntelyssä. Vartiainen epäili, ettei Ohisalo voi olla tosissaan kirjoittaessaan, että tappiorajan laskemisella torjutaan peliongelmien lisäksi ylivelkaantumista ja toimeentulo-ongelmia.

Ohisalo piti Vartiaisen kannanottoa ”tekopyhänä” ja syytti kokoomusta siitä, ettei puolue ole tehnyt hallitusvastuussa enempää pelihaittojen torjumiseksi. Ohisalon mukaan kokoomuslaisen sisäministerin aikana tappiorajat ovat olleet 1 000 euroa päivässä ja 2 000 euroa kuukaudessa. Nyt Ohisalon toimesta sisäministeriö laski vuorokausikohtaista enimmäistappiorajaa 500 euroon, mutta kuukausikohtainen enimmäistappioraja säilyy 2 000 eurossa.

Rahapeliongelmista toipunut Jenna Mäkelä on jakanut Twitterissä Ohisalolle nähtäväksi tulosteita siitä, mitä 500 euron päiväkohtainen raja tarkoittaa.

– On ok olla välittämättä rahapeliriippuvaisista – olemme tottuneet siihen. Se, mikä ei ole ok, on täysin tähtitieteellisten vuorokausi-/kuukausirajojen naamioiminen pelihaittojen ehkäisyksi, Mäkelä toteaa.

Mäkelä kertoo juuri ilmestyneessä Uhkapeliä elämällä -kirjassaan, että alaikäisenä alkanut ongelmapelaaminen oli tuhota hänen elämänsä. Ulosottovelkaa oli satojatuhansia euroja ja lisäksi hänellä oli rikostuomio.

