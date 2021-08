Maria Ohisalolle terveiset: Viljelijöille ei tarvitse tulla kertomaan ilmastonmuutoksesta

Kansanedustajan mukaan maanviljelijöille ilmastonmuutos on konkretiaa, ei vain puhetta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen hämmästelee pääministeri Sanna Marinin (kesk.) hallituksen riveistä kuultua arvostelua koskien suomalaisten maanviljelijöiden ja ruuantuottajien panosta ilmastonmuutoskysymyksissä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo totesi Ylen A-studiossa, että moni sektori ja moni yksityishenkilö on tehnyt jo paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta maatalous on sellainen sektori, jossa ei ole.

– Maanviljelijöille ilmastonmuutos on konkretiaa, ei vain puhetta. Ilmaston ja säätilojen muutos on läsnä joka päiväisessä arjessa. Maatalous on se ala, joka on etulinjassa, kun muutoksen vaikutuksista puhutaan. Ei maanviljelijöille tarvitse hallituksesta tulla siis kertomaan kuinka tärkeästä asiasta on kyse, se tiedetään jo, Timo Heinonen sanoo tiedotteessa.

Maanviljelijät ovat muodostaneet yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa ilmastotiekartan.

– Kaikkien toimenpiteiden pitää perustua tutkittuun tietoon. Suomalainen ruuantuotanto ei kestä hätiköiden tehtyjä ratkaisuja vaikkapa tukiin, jotka romuttavat suomalaisen pellon ruoantuotantokyvyn. Tämä on myös sitä globaalin vastuun kantamista, eli että vastataan itse omasta ruoantuotannostamme, eikä tuoda sitä muualta, Heinonen muistuttaa.

Heinonen myös toteaa Ohisalolle, että ei poliitikkojen tarvitse tulla kertomaan maanviljelijöille, mitä pelloilla saa tai pitää viljellä – sen tekevät kuluttajat.

– Ja itseasiassa nykyinen monipuolinen viljelykierto on yksi parhaista tavoista pitää yllä pellon hiilensidontakykyä.

”Lähes miljoonan investointi liikaa nykyisillä kannattavuusluvuilla”

Heinosen mukaan aurinkopaneeleita näkyy nyt jo paljon maatilojen tuotantorakennusten katoilla.

– Biokaasu olisi myös tehokas keino vähentää energiankulutuksen osuutta päästöistä – enää tarvittaisiin vaan rahaa. Lähes miljoonan euron investointi tilatasolla on vain aivan liikaa nykyisillä kannattavuusluvuilla, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa keskustelussa pitäisi muistaa se, että kyse ei ole siitä, että maatalous tuottaa päästöjä.

– Maatalous tuottaa nimenomaan ruokaa – jota ilmankaan on vaikea olla. Silti viljelijät ovat valmiit ottamaan kaikki ne järkevät keinot käyttöön, jotta ruoan tuottaminen on mahdollista myös jatkossa. Toivon Marinin hallituksen puolueilta kunnioitusta ja arvostusta suomalaista ruuantuottajaa kohtaa eikä tällaisia Ohisalon puheenvuoroja, Heinonen sanoo.