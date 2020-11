Maria Ohisaloa vaaditaan puuttumaan huumeiden maahantuontiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoille ja tullille tarvitaan kansanedustajan mukaan lisää voimavaroja.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen tullin ja poliisin voimavaroista ja Tor-verkossa tapahtuvasta huumeiden salakaupasta.

Tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet huumausainerikokset ovat lisääntyneet samaan aikaan kun nuorten huumekuolemat ja väkivaltarikokset ovat kasvaneet.

Myös jätevesitutkimusten perusteella amfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja metamfetamiinin yhteenlaskettu käyttö oli tämän vuoden maaliskuussa ennätyksellisen korkealla tasolla useissa kaupungeissa.

– On huolestuttavaa, että kevään koronapoikkeustoimista huolimatta amfetamiinin käyttömäärät olivat suurempia kuin koskaan aiemmin. Tämä on erittäin huono trendi. Kasvavaan huumeongelmaan on puututtava välittömästi. Rajoille ja tullille tarvitaan lisää voimavaroja laittomien huumeiden ja lääkkeiden maahantuonnin valvontaan, Mia Laiho toteaa tiedotteessa.

– Lisätyöparien lisäksi esimerkiksi huumekoirien määrää rajoilla pitäisi merkittävästi lisätä. Myös poliisiin tarvitaan lisää resursseja rikosten tutkintaan ja huumeverkostojen selvittämiseen.

Vielä vuonna 2013 huumemyrkytykseen kuolleita nuoria 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä oli THL:n mukaan kaksi, mutta vuonna 2018 jo kaksikymmentä.

Laiho muistuttaa, että jokainen huumekuolema olisi ennaltaehkäistävissä. Jokainen menetetty lapsi on perheen tragedian lisäksi osoitus yhteiskunnan epäonnistumisesta.

– Nuorten huumekuolemat ovat täysin turhia kuolemia, joiden estämisessä olisi paljon tehtävää. Laittoman maahantuonnin ruotuun laittaminen ja puuttumalla tiukasti koulujen läheisyydessä tapahtuvaan huumekauppaan voitaisiin vaikuttaa huumeiden saatavuuteen. Kasvavassa vaiheessa oleville nuorille huumeet voivat aiheuttaa yllättäviä reaktioita, ja ne saavat nuoren nopeasti niihin koukkuun, Mia Laiho sanoo.

Riskinä on, että nuori luisuu syvemmälle päihdeongelmiin ja niihin liittyviin lieveongelmiin, kuten väkivallantekoihin ja muuhun rikollisuuteen.

– Kasvaneelle ja lieveilmiöitä jo aiheuttaneelle huumeongelmalle ei voi nostaa käsiä pystyyn, vaan sisäministerin on otettava tilanne vakavasti ja tehtävä asialle jotain. Mitkään sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarat ja tukitoimet eivät riitä, jos aineiden tarjontaa ei saada hillittyä, Laiho jatkaa.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Sari Sarkomaa, Pihla Keto-Huovinen ja Kalle Jokinen.