Maria Ohisalo Ylelle: Poliisin tehtävä on noudattaa nykylakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri kertoo linjanneensa huumausaineista vihreiden puheenjohtajana.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan erimielisyys kannabiksen kansalaisaloitteesta ei ole vaikuttanut yhteistyöhön poliisiylijohtajan kanssa.

Ohisalon mukaan ”lainsäätäjien tehtävä on pohtia, toimiiko nykylainsäädäntö, poliisin tehtävä on noudattaa nykylakia”.

– Toivon, että poliisi toimii mahdollisimman hyvin nykylain puitteissa. Kansanedustajat tulevat sitten aikanaan antamaan oman näkemyksensä kansalaisaloitteeseen, Ohisalo sanoi Ylen mukaan poliisin työturvallisuutta käsitelleessä poliisihallituksen taustatilaisuudessa.

Sisäministeri ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ovat olleet vastakkaisilla linjoilla kannabiksen tai muiden huumeiden dekriminalisoinnista eli rangaistuksen poistamisesta.

Osa poliiseista on ihmetellyt sisäministeri Maria Ohisalon kantaa aloitteeseen ja huumeiden vapauttamiseen ja kuvaillut sen vetävän maton heidän työnsä alta. Muun muassa rikosylikomisario Jari Kinnunen arvioi hiljattain Verkkouutisille, että kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoon liittyisi poliisin toiminnan kannalta lukuisia ongelmia.

– Miten hän ajattelee toteuttaa tämän asian oikein?, Kinnunen kysyi.

Ohisalo sanoi, että hän toi esille puolueensa kannan vihreiden puheenjohtajana.

– Keskustelu on tästä asiasta on vilkastanut maailmanlaajuisesti sitä myötä, kun maailman terveysjärjestö WHO ja YK:n toimielimet ovat tulleet asiassa ulos: miten saadaan ohjattua ihmisiä hoitoon paremmin. Tämän myös poliisi tunnistaa hyvin, Ohisalo totesi.

– Miten eri viranomaisten yhteistyöllä autetaan päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä. Ettei heitä sysätä vielä ahdinkoisempaan tilanteeseen.