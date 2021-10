Maria Ohisalo: Verojen alentaminen on outo ajatus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo puhui vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Lahdessa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo torjuu ehdotukset ansiotulon verotuksen alentamisesta.

– Esille heitetty ajatus kiihdyttää suhdannenousua alentamalla verotusta vaikuttaa näissä oloissa erikoiselta. Se on outo ajatus siksikin, koska valtion talous on vahvasti alijäämäinen ja veronalennukset lisäisivät alijäämää entisestään, Ohisalo sanoi vihreiden puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessaan.

– Sen sijaan vihreät ovat aina valmiita verotuksen painopisteen muutokseen niin, että työntekoa ja yrittämistä verotetaan vähemmän ja ympäristöä ja ilmastoa haittaavaa toimintaa verotetaan enemmän, hän jatkoi.

Ohisalo nosti puheessaan esille myös työvoimapulan, joka vaivaa monia aloja.

– Koulutus on yksi tärkeä avain, mutta Suomen vanheneva ikäpyramidi tarkoittaa sitä, että katse on käännettävä myös maan rajojen ulkopuolelle. Jo maassa olevien työllisyyden parantamisen lisäksi on aivan äärimmäisen tärkeää lisätä Suomen houkuttavuutta työperäiselle maahanmuutolle, hän totesi.

– Jotta Suomesta tehdään aidosti houkutteleva, tarkoittaa se riittävää kielen opetusta, tukipalveluja koko perheille ja asenneilmapiiriä, joka on aidosti kutsuva.

”Velkaan suhtautuminen on muuttunut”

Maria Ohisalo käsitteli Saksan vihreiden samaa vaalivoittoa ja todennäköistä nousua hallitukseen.

– Kun Saksa vihertää, vihertää koko Eurooppa. Koronapandemia on pakottanut EU-maat lisäämään menoja ja ottamaan velkaa, ja yhteisistä velkasäännöistä on väliaikaisesti luovuttu. Nurkan takana odottaa kuitenkin valtava vihreiden investointien tarve, kun taloutta sovitetaan ilmaston ja ympäristön kantokykyyn.

Ohisalo muistutti, että Saksan vihreät ovat nostaneet kynnyskysymykseksi EU:n velkasääntöjen uudistamisen, jotta tarvittavat vihreät investoinnit saadaan liikkeelle Euroopassa.

– Velkaan suhtautuminen on muuttunut ekonomistienkin parissa, eikä tätä keskustelua käydä enää vain vasemmistolaisissa piireissä. Osasyy voi olla siinäkin, että liian tiukka talouskuripolitiikka ei ole onnistunut synnyttämään kasvua eikä hyvinvointia, Ohisalo jatkaa.

Vihreiden puheenjohtaja pohti puheessaan myös sitä, millaisiin hallituskokoonpanoihin tämän hetken puolueiden kannatukset voisivat Suomessa vastaisuudessa riittää.

– Lukuunottamatta paatuneen oikeistokonservatistista hallituskoalitiota, on vaikea kuvitella sellaista hallituspohjaa, johon vihreitä ei jatkossakin tarvittaisi. Arvoistamme emme ole valmiita tinkimään, mutta vaa’ankielen asema on käytettävä jatkossakin viisaasti, Ohisalo korostaa.