Maria Ohisalo: Ulkoministerillä on vahva luottamukseni

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo pitää hyvänä, että perustuslakivaliokunta on saanut käsiteltyä ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskevan kymmenen kansanedustajan muistutuksen.

Ohisalon mukaan ulkoministeri nauttii edelleen hänen luottamustaan.

– Vuosi on ollut pitkä käsittelyaika. Perustuslakivaliokunta on todennut, että syytteen nostamiselle ei ole perusteita, Maria Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

– Suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme. Haavistolla on vahva luottamukseni, Ohisalo jatkaa.

