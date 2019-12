Maria Ohisalo: Ulkoministeriin on luottamus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreät jatkaa Sanna Marinin hallituksessa samalla ministerikokoonpanolla.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vihreiden ministeriryhmään ei ole tiedossa muutoksia.

Vihreiden puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä käsittelivät valintoja Pikkuparlamentissa pidetyssä kokouksessa. Ympäristö- ja ilmastoministerinä jatkaa Krista Mikkonen ja ulkoministerinä kohun keskelle joutunut Pekka Haavisto.

Ohisalo totesi kokoukseen mennessään, että ulkoministeri on jo tehnyt asiasta selkoa omalta osaltaan ja ulkoministeriötä koskien.

– Ja ylipäätään tilanne al-Holilla on tietysti vaikea, siellä ihmiset ovat olleet hädässä jo pidemmän aikaa. Sen mitä sisäministeriön roolista voi sanoa, niin jo kaksi vuotta sitten on tehty toimintasuunnitelma siihen, että jos sieltä leiriltä ihmisiä palaa, niin kuinka sitten viranomaiset toimivat, Maria Ohisalo sanoi medialle.

Hänen mukaansa mahdolliset siirtoja koskevat suunnitelmat ovat ulkoministeriön vastuulla, koska asia tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella.

– Tietysti hallitus on käynyt yhdessä keskusteluja. Oikeuskansleri on myös tehnyt omia tulkintojaan, että hallituksen täytyy lapsen oikeuksien puolesta toimia, Ohisalo jatkoi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari painotti ulkoministerin nauttivan edelleen puolueen vankkumatonta tukea.

– Sekä vihreän eduskuntaryhmän että vihreän valtuuskunnan tuki on selkeästi ja vahvasti Pekka Haaviston takana. Meillä on tilanne se, että kymmeniä suomalaisia lapsia on edelleen sota-alueella vankileirillä, Emma Kari sanoi.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti juuri, että #Vihreät osallistuu @MarinSanna’n hallitukseen. Olemme mukana hallituksessa tekemässä tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tasa-arvon vahvistamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. 💚🌎📚 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 9, 2019

Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti, että Vihreät jatkaa hallituksessa. Ministereinä jatkavat @MariaOhisalo, @haavisto ja @mikkonenkrista. #hallitus — Vihreät – De Gröna (@vihreat) December 9, 2019

