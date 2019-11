Maria Ohisalo: Tuomioistuimen ratkaisu erittäin merkittävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri sanoo ottaneensa EIT:n ratkaisun välittömästi esiin ministeriössä.

– Tuomioistuimen ratkaisu on erittäin painava ja merkittävä. On todella vakava asia, että oikeusvaltiomme ei ole onnistunut tässä tapauksessa suojelemaan kaikista tärkeimmän oikeuden, elämän turvaamista. Olen ottanut asian välittömästi esiin ministeriössä ja selvitämme huolella sen, miten voimme varmistaa, ettei tällaista enää tapahtuisi, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavaa ratkaisua Suomelle.

Päätös liittyy Suomesta joulukuussa 2017 käännytettyyn turvapaikanhakijaan.

Hänen mukaansa sisäministeriö on käynnistämässä hallitusohjelman mukaisen laajan ja toimenpide-esityksiin tähtäävän selvityshankkeen turvapaikkapolitiikkaan vuosina 2015-2019 tehtyjen muutosten vaikutuksista. Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään myös näyttökynnyksen kohtuullisuutta sekä muita toimia turvapaikkajärjestelmän oikeusvarmuuden vahvistamiseksi.

– Turvapaikkajärjestelmän tärkein tehtävä on turvata ihmisoikeudet ja antaa suojelua sitä tarvitseville. Viranomaisten velvollisuus on suojella ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Turvapaikanhakijoiden hakemukset on käsiteltävä yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti ja sujuvasti. Turvapaikkajärjestelmästä tehdyn riippumattoman selvityksen kaikki toimenpide-ehdotukset järjestelmän korjaamiseksi ovat valmistelussa tai toimeenpanossa, Ohisalo sanoo.