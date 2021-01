Maria Ohisalo: Tästä näissä kuntavaaleissa on kyse

Vihreiden mukaan ratkaistavana ovat niin ilmastokriisi, luontokato kuin arjen palveluiden tulevaisuus.

Vihreät avasi kuntavaalikampanjansa lauantaina etänä pidetyssä puheenjohtajapäivässä. Puolueen puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan tässä ajassa ratkaistavana ovat niin ilmastokriisi, luontokato ja ihmisten arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukoilla.

– Näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, päätämmekö yhdessä tehdä parempaa huomista. Vihreät haluaa pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat. Nyt on aika rakentaa kestävää tulevaisuutta. Siksi sloganimme on “Huomenna Suomi on vihreä”, Ohisalo sanoi tilaisuudessa.

– Kunnilla on Suomessa paljon valtaa. Kunnissa voimme torjua ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen, suojella arvokasta luontoamme, tukea heikoimpia ja vahvistaa hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa. Kunnissa voimme tehdä reilun muutoksen, Ohisalo jatkaa.

Vihreiden tavoitteena on saada kaikkien aikojen paras kuntasvaalitulos ja nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi.