Maria Ohisalo: Syksyn budjettiriihi on ilmastoriihi

Vihreistä povataan uusia ilmastopäätöksiä.

Vihreistä on lupailtu tänään lisää ilmastopäätöksiä syksyn budjettiriiheen. Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan syksyn budjettiriihessä pitää keskittyä ensisijaisesti ilmastoasioihin.

– Tänään julkaistu IPCC:n raportti kertoo, että ilmastonmuutos on ennennäkemättömän laajaa ja nopeaa. Tiedeyhteisön viesti on selvä: käsillämme on ilmastohätätila ja päästövähennyksiä on tehtävä nopeasti. Syksyn budjettiriihi on ensisijaisesti ilmastoriihi, Ohisalo tviittaa.

Toisessa tviitissään Ohisalo toteaa, että ympäristökriisien ratkominen on myös muun muassa talouspolitiikkaa. Ministerin mukaan mitä nopeammin ”teemme kaiken mahdollisen, sitä halvempi hintalappu on”.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) taas petasi jo aiemmin maanantaina syksyn budjettiin lisätoimia päästöjen vähentämiseksi.

🚨Tänään julkaistu IPCC:n raportti kertoo, että ilmastonmuutos on ennennäkemättömän laajaa ja nopeaa. Tiedeyhteisön viesti on selvä: käsillämme on ilmastohätätila ja päästövähennyksiä on tehtävä nopeasti.Syksyn budjettiriihi on ensisijaisesti #ilmastoriihi https://t.co/yxGzDz4IIx — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) August 9, 2021

Kyllä!

Ympäristökriisien ratkominen on jo ulko- &turvallisuuspolitiikkaa. Se on sisä- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Se on talouspolitiikkaa, esim.: mitä nopeammin teemme kaiken mahdollisen, sitä halvempi hintalappu on. Kalleinta on olla tekemättä mitään. Elinkeinot palavat alta. https://t.co/e1j6hKe3lT — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) August 9, 2021