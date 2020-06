Maria Ohisalo: Ruotsista tullut huolestuttavia tietoja

Ruotsi ei todennäköisesti tule kuulumaan Suomen matkustuskuplaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus kokoontuu tänään torstaina Säätytalolle neuvottelemaan muun muassa matkailuun liittyvistä rajakysymyksistä ja 500 hengen yleisötilaisuuksien rajoituksista.

Matkailun suhteen on pidetty todennäköisenä, että Suomi muodostaa niin sanottuja matkustuskuplia ainakin Baltian maiden ja pohjoismaista mahdollisesti Tanskan, Islannin ja Norjan kanssa. Pääministeri Sanna Marin ja sisäministeri Maria Ohisalo arvioivat Säätytalon portailla ennen neuvotteluja, että Ruotsin suhteen joudutaan noudattamaan kuitenkin varovaisuutta.

– Huolestuttavia tietoja tietysti tullut sieltä [Ruotsista], Maria Ohisalo sanoi.

Hänen mukaansa on silti mahdollista, että esimerkiksi perhesuhteisiin perustuvia joustoja matkailuun voidaan tehdä.

– Olemme käyneet keskustelua kaikista näistä. Katsotaan, jos sieltä löytyisi vaihtoehtoja. On paljon ihmisiä, joilla on kytköksiä paljon Suomeen Ruotsin puolelta. On ruotsinsuomalaisia, sukulaisia ja Ahvenanmaa tietysti erityiskysymyksenä. He ovat toivoneet, että jos on kytkös Ahvenanmaalle selkeänä, niin voisiko sen kanssa edetä. Katsotaan, miten edetään. Ei ole tarkoitus kenenkään elämää hankaloittaa näillä [rajoituksilla], vaan taudin mukaan on elettävä, Ohisalo totesi.

Baltia odottaa päätöksiä

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan matkustusrajoitusten purkamisessa lähdetään siitä, että maiden kesken pyritään tekemään symmetrisiä ratkaisuja. Hän painotti, että esimerkiksi Baltiassa Latviassa, Liettuassa ja Virossa on jo päädytty rajoitusten purkamiseen.

– Pyritään tekemään symmetrisiä ratkaisuja. Jos ja kun helpotamme rajajärjestelyjä, niin muut maat, joiden kanssa näitä teemme, toimivat samanaikaisesti. Baltia on jo omalta osaltaan päätätnyt avata, Pekka Haavisto sanoi.

– Baltian tautitilanne on ollut melko hyvä. He odottavat siellä, että Suomi tekee omat päätöksensä, hän jatkoi.

– Virosta on sellaista painetta ollut, että he ovat jo poistaneet rajoituksensa. Toivottiin, että tässä olisi symmetriaa Suomen ja Viron välillä.

Pohjoismaista Suomella on ollut ulkoministerin mukaan suoria keskusteluja esimerkiksi Tanskan ja Norjan kanssa heidän tilanteestaan. Ulkoministerin mukaan Tanskan päädyssä odotetaan nyt sitä, että Suomi tekee omat ratkaisunsa.

– Olin juuri eilen yhteydessä Tanskan ministeriin. Hekin omia päätöksiään ilmeisesti lykkäävät ensi viikkoon. Mutta olivat kovin kiinnostuneita siitä, mitä Suomi tänään mahdollisesti päättää.