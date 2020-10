Maria Ohisalo: Poliisin toiminta arvioitava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi hajotti kaasusumutteella ilmastomielenosoituksen eilen Helsingissä.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo painottaa Twitterissä, että poliisin voimankäytön on oltava aina viimeinen keino, jolle on oltava painavat perusteet. Hänen mukaansa Helsingin poliisin eilinen toiminta on arvioitava.

Ohisalo viittaa päivityksessään eiliseen ilmastomielenosoitukseen.

Helsingin poliisi tiedotti eilen, että Kaisaniemenkadulla oli mielenosoitus ja osa mielenosoittajista tukki tien. Tiellä olevat mielenosoittajat eivät Helsingin poliisin mukaan totelleet poliisin lukuisia käskyjä poistua tukkimasta tietä ja estämästä liikenteen kulkua.

Helsingin poliisi kertoo, että ”poliisi joutui tämän takia hajottamaan väkijoukon voimakeinoin käyttämällä kaasusumutetta”. Poliisin voimankäytön pyrkimyksenä oli Helsingin poliisin mukaan liikennettä haittaavan väkijoukon hajottaminen.

Ohisalon mukaan poliisin toiminta on arvioitava.

– Oliko Poliisin voimankäyttö elokapina-mielenosoituksessa tänään oikeasuhtaista? Olemme saaneet asiasta alustavan selvityksen jota käydään läpi. Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet, Ohisalo kertoo Twitter-päivityksessään.

– Toiminta on arvioitava ja ohjeita on tarvittaessa päivitettävä. Perustelut voimankäytöstä olisi myös hyvä aina avata. Viime kädessä poliisin toimintaa valvoo eduskunnan oikeusasiamies, hän jatkaa.

Poliisi kertoi myöhään lauantai-iltana, että kaikki mielenosoituksen yhteydessä kiinniotetut ihmiset oli vapautettu. Ajoradalta otettiin poliisin mukaan mielenosoituksen aikana kiinni useita kymmeniä ihmisiä.

Oliko Poliisin #voimankäyttö #elokapina-mielenosoituksessa tänään oikeasuhtaista? Olemme saaneet asiasta alustavan selvityksen jota käydään läpi. Voimankäytön on oltava aina viimeinen keino ja sille on oltava painavat perusteet. 1/2 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) October 3, 2020

Kaisaniemenkadulla on meneillään mielenosoitus, jonka yhteydessä osa mielenosoittajista on tukkinut tien. Kaisaniemenkadulla saattaa olla liikennehäiriöitä. Poliisi paikalla selvittämässä tilannetta. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) October 3, 2020