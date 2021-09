Maria Ohisalo: Poliisin rahoitus ensi vuonna korkeampi kuin koskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan hallituskauden alussa poliiseja oli 7200, nyt niitä on 7450.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan oppositio väitti eilisessä eduskuntakeskustelussa hallituksen rapauttaneen sisäisen turvallisuuden viranomaisten resurssit.

Keskustelu poliisien määrärahoista ja henkilöstöleikkauksista on käynyt kiivaana.

Ohisalon mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen aloittaessa työnsä poliisien määrä oli noin 7 200. Tällä hetkellä poliiseja on ministerin mukaan noin 7 450.

– Poliisin budjettirahoitus on ensi vuonna korkeampi kuin koskaan aiemmin, Maria Ohisalo kirjoittaa Twitterissä.

Hän lisää, että tämä ei poista poliisin kasvavia menopaineita ja vanhaa kasautunutta korjausvelkaa.

Sisäministerin mukaan poliisin kalustoinvestointeihin on osoitettu hallituskaudella erillisrahoitusta, jotta poliisin tärkeimmät työkalut ovat työturvallisia ja niillä on tarvittava suorituskyky.

– Samoin hallitus on ohjelmansa mukaisesti parantunut poliisin ja rajan toimitilojen terveysturvallisuutta, Ohisalo kertoo.

Hallitus päätti budjettiriihessään 10,6 miljoonan euron lisärahoituksesta poliisille ensi vuodelle. Sisäministeriö vaati poliisille pysyvästi lisärahoitusta noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lisäksi hallitus kirjasi pöytäkirjaan, että poliisille suunnattujen rahojen on mentävä operatiiviseen toimintaan harvaan asutuille alueille, ihmisoikeusyksikköön ja poliisien rekrytointeihin.

Poliisihallituksen hallintojohtaja Anne Aaltonen sanoi Ilta-Sanomille, että sopeutustarve on niin merkittävä, että sillä on vaikutusta poliisitoimintaan koko maassa. Poliisi aikoo tiedottaa säästötoimista ensi viikolla sen jälkeen, kun hallitus on antanut talousarvioehdotuksensa eduskunnalle.

Poliisin kalustoinvestointeihin on osoitettu hallituskaudella erillisrahoitusta, jotta poliisin tärkeimmät työkalut ovat työturvallisia &niillä on tarvittava suorituskyky. Samoin hallitus on ohjelmansa mukaisesti parantunut poliisin ja rajan toimitilojen terveysturvallisuutta.3/9 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) September 21, 2021