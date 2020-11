Maria Ohisalo pakolaisista: Kokoomuksen kuva näyttäisi karummalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan kiintiöpakolaisten määrä laahasi viime hallituskaudella paikallaan.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallitus ajaa vihreiden johdolla erilaista turvapaikkapolitiikkaa kuin kokoomus.

Ohisalo viittaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon aiemmin tällä viikolla antamaan haastatteluun, jossa puoluejohtaja totesi kokoomuksen kannattavan turvapaikanhakijoiden määrän minimointia ja sitä, että ihmisiä autettaisiin enemmän kotimaissaan.

– Turvapaikanhakijoiden määrä pitää saada minimoitua. Ihmisten auttaminen ei voi perustua vain siihen, että autetaan niitä vahvimpia, jotka pääsevät Suomeen. Suunnataan apu sinne, missä sitä tarvitaan, Orpo totesi.

Ohisalon mukaan ”kun katsotaan, miten kokoomus olisi todellisuudessa valmis auttamaan, kuva näyttää karummalta”.

– Viimeksi kokoomuksen ollessa hallituksessa kiintiöpakolaisten määrä laahasi paikallaan ja kehitysyhteistyöstä leikattiin yli 300 miljoonaa euroa, Maria Ohisalo totesi vihreiden etänä järjestetyn puoluevaltuuskunnan avauksessa lauantaina.

Ohisalon mukaan on karu totuus, että maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Hänen mukaansa hallitus on sitoutunut tekemään hallituksessa toisin kuin kokoomus omalla hallituskaudellaan.

– Nostamme kiintiöpakolaisten määrää 300 hengellä, vahvistamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja autamme ihmisiä lähtömaissa. Satsaamme lisää kehitysyhteistyöhön, vahvistamme siviilikriisinhallintaa, torjumme ilmastokriisiä ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotta myös kehittyvissä maissa olisi hyvät lähtökohdat elämään, Ohisalo sanoi.

– Tämä kaikki kytkeytyy myös [ulkoministerinä toimivan] Pekan (Haavisto) hienoon työhön ulkoministerinä ja Suomen globaaliin vastuuseen maailmalla.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan on huomattavaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja tuleville vuosille on vihreän ministerin johdolla valmisteltu.

– Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä aivan kaikilla politiikan osa-alueilla, Ohisalo sanoi.