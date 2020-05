Maria Ohisalo: Nyt tarvitaan mittavaa elvytystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri penää koronakriisin jälkeistä hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan nykytila on ”hetki, jolloin hyvinvointivaltion tukitoimia ja mittavaa elvytystä tarvitaan.” Samoin kriisiaika onosoittanut, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on ”aikojen kuluessa koottu tilkkutäkki, joka tarvitsee päivitystä.”

– Vihreiden ratkaisu on kaikille yhtäläinen perustulo, joka tarjoaa turvaa äkillisissä elämäntilanteen muutoksissa. Se maksetaan automaattisesti, joten sen saamiseen ei liity byrokratiaa, eikä se ruuhkauta järjestelmää kriisitilanteen koittaessa.

– Jos meillä olisi normaaliaikoina edes pieni perustuloelementti muiden tukimuotojen ohella, niin me pärjättäisiin kriisitilanteessakin paremmin. Perustuloa voisi helposti tarvittaessa laajentaa, mutta sellaisen luominen tyhjästä on erityisesti kriisin keskellä vaikeaa.

Ministeri Ohisalon mukaan koronakriisi on osoittanut, että suomalainen yhteiskunta kykenee päättäväisiin toimiin. Nyt tätä samaa päättäväisyyttä pitää toteuttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– On aika rakentaa hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Nyt käynnistettävät elvytystoimet voivat nostaa ihmisiä pois taloudellisesta ahdingosta ja auttaa meitä torjumaan ilmastokriisiä. Näille toimille on laaja ihmisten tuki, jota me päättäjät emme voi sivuuttaa.