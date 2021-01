Maria Ohisalo: Miksi kokoomus vastustaa polttoaineverojen nostoa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan ihmisten pitää käyttää yksityisautoa päästäkseen töihin.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ihmettelee Twitterissä kokoomuksen vastustusta polttoaineverojen korotuksille.

– Petteri Orpo julistaa, että kokoomus vastustaa polttoaineverojen korotuksia tällä ja seuraavalla hallituskaudella. Hänen mukaansa ”autolla ajetaan joka tapauksessa”. Autoilun päästöjä on kuitenkin vähennettävä ja vaihtoehtoisia liikkumistapoja kehitettävä, Ohisalo tviittaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on torjunut hallituksen kaavailemat liikenteen polttoaineverojen korotukset.

Orpon mukaan polttoaineveroja ei pidä korottaa tällä eikä tulevallakaan vaalikaudella, vaikka monien tutkijoiden mukaan hinnankorotukset olisivat tehokkain keino vähentää liikenteen päästöjä.

– Korotuksista tulisi pidättäytyä, koska Suomessa polttoaineiden verotus on huippuluokkaa. Fakta on se, että ilmastotoimena polttoaineveron korotus on todella väärä työväline, koska Suomessa ihmisten pitää käyttää yksityisautoa, Petteri Orpo sanoi Uutissuomalaiselle.

Orpo totesi, ettei kaikilla ole varaa ostaa sähköautoa, mutta ihmisten on päästävä töihin, terveyskeskukseen ja vietävä lapsia harrastuksiin.

Maria Ohisalo korostaa, että liikenne muodostaa noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä.

– On selvää, että toimia tarvitaan liikenteenkin suhteen, jotta voimme tehdä oman osamme ilmastokriisin torjunnassa, Ohisalo toteaa.

– Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten kokoomus muistaa aika ajoin puhua ilmastonmuutoksesta juhlapuheissa, mutta on ensimmäisten joukossa vastustamassa konkreettisia ja vaikuttavia tekoja, joilla ilmastokriisiä torjuttaisiin.

