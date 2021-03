Maria Ohisalo: Me emme kriisin keskellä lähde pohtimaan sopeutustoimia

Vihreiden puheenjohtajan mukaan hallitus ei ole luopunut julkisen talouden vahvistamistavoitteesta.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun lopulla olisi hyvä olla haarukoituna ainakin puolet hallituksen työllisyystoimista. Hallituksen tavoitteena on 80 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

– Toki meidän hallituksena pitää käydä läpi, saako näillä (työllisyystoimilla) olla minkälainen kustannusvaikuttavuus ja työllisyysvaikuttavuus. Saavatko ne maksaa, vai eivätkö ne voi maksaa, Maria Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa, jossa käytiin läpi vihreiden tavoitteita puoliväliriiheen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on vahvistaa työllisyystoimilla julkista taloutta kahdella miljardilla eurolla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan laatiman yhteenvedon mukaan tällä hetkellä ei ole selvää edes se, onko hallituksen päättämien työllisyystoimien kokonaisvaikutus julkista taloutta vahvistava vai heikentävä.

– Emme me ole luopuneet mistään meidän tavoitteista. Hallitusohjelmaan on kirjattu yhteiset tavoitteet, ja niitä edistetään niin hyvin kuin pystymme ja tietysti huomioimme sen, että maailman tilanne on aika erilainen kuin silloin, kun hallitusohjelmaa on työstetty, Ohisalo vastasi Verkkouutisten kysymykseen, onko hallitus luopunut tavoitteestaan vahvistaa julkista taloutta työllisyystoimilla.

Ohisalon mukaan keskustelu hallituksessa on vasta käynnissä siitä, miltä valtiontalouden kehykset näyttävät ja mihin on varaa.

– Me emme tässä kriisin keskellä lähde pohtimaan sitä, miten lähteä vaikka sopeutustoimia tekemään tässä hetkessä. Sitähän eivät taloustieteilijätkään kannata, vaan kriisin keskellä pitää elvyttää, Ohisalo painotti.

Sen sijaan kriisin keskellä pitää Ohisalon mukaan kyetä tekemään rakenteellisia uudistuksia.

Etlan mukaan Marinin hallitus on tähän mennessä päättänyt toimista, joiden arvioidaan lisäävän työllisten määrää yhteensä 14 300–23 900 henkilöllä. Työllisyystoimien nettovaikutus julkiseen talouteen on -186 miljoonan ja +206 miljoonan euron välillä, kun tavoitteena on +2 000 miljoonaa euroa.

LUE MYÖS:

Maria Ohisalo: Ansiosidonnaiseen suhdannelisä – ”reilu malli työnhakijalle”

Etla: Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimet kaukana tavoitteesta (15.3.2021)