Maria Ohisalo: Lapset piti hakea riippumatta siitä, mitä hallitus päättäisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan kyse oli viranomaisen velvollisuudesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) korostaa, että viranomaisella oli velvoite suorittaa al-Holin ISIS-leirin evakuointitoimet. Hän suosittelee Twitterissä kuuntelemaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) al-Holin erityisedustaja Jussi Tannerin puheenvuoron (alla).

– Pidemmässä versiossa hän myös toteaa,että viranomaisilla on velvoite auttaa nämä lapset pois leiriltä – jopa riippumatta siitä mitä hallitus asiasta päättäisi, Ohisalo selvittää.

Sisäministeri toteaa, että lapsen oikeuksien on toteuduttava aina.

Ulkoministeriö kertoi sunnuntaina, että Suomeen on kotiutettu al-Holista kuusi lasta ja kaksi äitiä. Aiemmin leiriltä on vain haettu orpolapsia.

Osa leirin naisista ja lapsista on aiemmin avustettu Suomeen Turkin kautta. Näiden tulijoiden kohdalla ei ole kerrottu, miten he leiriltä poistuivat, kuinka matka Syyrian leiriltä Turkkiin taittui ja missä naiset ja lapset olivat leiriltä poistumisen ja Turkkiin suomalaisviranomaisten luo saapumisen välisen ajan.

– Meillä on näistä asioista käsitys. Emme kuitenkaan voi eritellä julkisesti lasten turvallisuuteen, viranomaistoiminnan yksityiskohtiin tai mahdolliseen rikostutkintaan vaikuttavia tietoja, lähetystöneuvos Pekka Shemeikka ulkoministeriön ajankohtaisviestinnästä kertoi Verkkouutisille lokakuussa.

Asiantuntijoiden mukaan leiriltä on ollut käytännössä mahdotonta paeta ilman turvautumista salakuljettajiin. Ulkoministeriön mukaan tällaisesta ei näiden suomalaisten kohdalla kuitenkaan ollut kyse.

– Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvoite turvata suomalaisten lasten perusoikeudet, jos se vain on mahdollista. Siksi pyrimme kotiuttamaan heidät hallitusti ja turvallisesti heti kuin voimme, myös jotta he eivät joutuisi salakuljetuksesta aiheutuvien uhkien kohteeksi, Shemeikka muotoili tuolloin.

.@Ulkoministerio’n erityisedustaja @JussiTanner’in puheenvuoro kannattaa kuunnella. Pidemmässä versiossa hän myös toteaa,että viranomaisilla on velvoite auttaa nämä lapset pois leiriltä – jopa riippumatta siitä mitä hallitus asiasta päättäisi. Lapsen oikeuksien toteuduttava aina. https://t.co/3wkWEfqGrH — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 20, 2020