Maria Ohisalo: Kokoomukselle veronkorotukset eivät ole vaihtoehto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan veronkorotukset eivät ole itsetarkoitus, mutta joskus ne ovat välttämättömiä.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo puhui puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä lauantaina kuntien ja kaupunkien tulevaisuudesta.

–Hyvä elämä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Siksikin on rikkaus, että meillä on alueiltaan näinkin monimuotoinen maa. Näkökulmana on usein viisasta pitää kokonaisia seutuja, sillä monessa paikassa kuntarajat eivät ole ihmisten elämässä läsnä muuten kuin kartalla, Ohisalo korostaa.

Ohisalo korosti tiiviin keskustarakanteen tärkeyttä, sillä se mahdollistaa helpon liikkumisen paikasta toiseen.

–Keskustojen liikkeiden elinvoima ei riipu parkkipaikoista, sillä lompakkko kulkee taskussa aivan yhtä hyvin pyörällä kuin autolla liikkuessa. Kävelykeskustassa on sitä paitsi paljon miellyttävämpi asioida ja piipahtaa putiikista toiseen, Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan monilla Sanna Marinin (sd.) hallituksen tekemillä raidepäätöksillä on myönteisiä ja kauskantoisia vaikutuksia.

–Myös koko Suomen kattava kaukoliikenne tukee kuntien ja kaupunkien kehitystä. Siksi me ollaankin edistämässä esimerkiksi yöjunayhteyttä Torniosta Ruotsiin ja Helsingistä Kainuuseen. Toimiva junaliikenne on paras tapa viedä siivet lentämiseltä, Ohisalo sanoo.

Ohisalo viittasi Espoosta julkisuuteen levinneisiin leikkauslistoihin varoittavana esimerkkinä. Kaupungin konsultilta tilaaman selvityksen mukaan Espoon palvelut ovat ”liian laadukkaita”. Selvityksen mukaan lakkautuslistalla olisivat muun muassa lähikirjastot ja pienet koululuokat.

–Kokoomukselle veronkorotukset eivät koskaan ole vaihtoehto, mutta ihmisille kaikkein keskeisimpienkin palveluiden leikkaaminen tuntuu olevan. Me vihreät näemme kuntalaisten palveluiden arvon toisin, Ohisalo toteaa.

–Ei verojen korottaminen ole tietenkään mikään itsetarkoitus tai asia, johon täytyisi lähteä kevyesti. Joskus se on kuitenkin välttämätöntä, jotta tarvittavat palvelut voidaan turvata – myös niille, joilla on kaikkein vähiten. Meille varhaiskasvatuksen, kirjastojen, koulujen ja lähiluonnon puolustaminen on arvovalinta, Ohisalo korostaa.