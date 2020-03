Maria Ohisalo kiistää vertauksen vuoteen 2015: Tällaista näkymää ei ole

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan lakiehdotusta EU:n yhteisestä turvapaikkapolitiikasta ei odoteta keskiviikoksi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ei allekirjoita tasavallan presidentin Sauli Niinistön näkemystä, jonka mukaan tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on samankaltainen kuin vuonna 2015 ja että kyse on nyt toisesta turvapaikanhakija-aallosta.

Ohisalon mukaan odotettavissa ei ole, että Suomeen olisi tulossa yhtä paljon turvapaikanhakijoita kuin vuonna 2015.

– Tällaista näkymää meillä ei ole. Meidän viranomaisilla ei ole tällaista tietoa, Ohisalo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Ohisalo ei vastannut suoraan kysymykseen, miten Suomen turvapaikkalainsäädännön tarkistaminen etenee ja seisovatko hankkeet sisäministeriössä.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu tiettyihin uudistuksiin ja ylipäätään Suomihan on vuosien 2015 ja 2016 jälkeen kerännyt paljon sitä tietoa, mitä niistä tapahtumista saatoimme oppia. Sitä tietoa on analysoitu ja päivitetty myös meidän varautumissuunnitelmia ja ylipäätään harjoiteltu viranomaisten kesken erilaisten tilanteiden eskaloitumista, Ohisalo sanoi.

Hätäapu ei riitä

Ohisalo osallistuu huomenna EU:n sisäministerien kokoukseen.

– Suomen linja on ollut koko puheenjohtajuuskauden selvä, että eurooppalainen yhteinen turvapaikkapolitiikkaa tarvitsee pitkän linjan politiikkaratkaisun eikä tällainen hätäapu, kuten sisäiset siirrot, yksin riitä.

Ohisalon mukaan nyt odotetaan komission lakiehdotusta, jota ei kuitenkaan ole tulossa vielä huomiseen kokoukseen. Ohisalo sanoo ajattelevansa, että Kreikan rajalla tapahtuva on EU-komissiolle kannuste siihen, että lakipaketti tuotaisiin mahdollisimman pian sisäministereille.

– Huomisen kokouksessa tärkeintä on se, miten jäsenvaltiot pystyvät tässä tilanteessa Kreikkaa tukemaan ja siinä Suomella on nämä omat mekanismit, joiden kautta tuetaan. Varmaan siellä vaihdetaan kokemukset valtioiden kesken.

Uusien turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta ei puhetta

Suomi on nyt vastaanottamassa 175 heikossa asemassa olevaa alaikäistä, josta päätettiin viime viikolla. Ohisalon mukaan siitä ei ole ollut puhetta, että Suomi ottaisi enemmänkin turvapaikanhakijoita vastaan.

– Tässä kohtaa hallituksen päätös on se viimeviikkoinen 175.

Suomesta on lähtenyt jo asiantuntijoita Frontexin operaatioihin ja valmius on lähettää kaiken kaikkiaan 30 ihmistä. Lisäksi asiantuntijoita on Europolin operaatioissa ja eurooppalaisen turvapaikkaviraston (EASO) operaatioissa.

Lisäksi Kreikka on pyytänyt Suomelta apua eurooppalaisen pelastuspalvelumekanismin kautta.

– Parhaillaan selvitetään sitä, mitä tällainen ehkä enemmän humanitaarinen apu voisi olla. Puhutaanko teltoista, patjoista, suojista, mitä pakolaisleireillä tarvittaisiin.

Ohisalo toteaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) sanoneen, että näyttää osittain siltä, että siirtolaisten saapumisessa Kreikan rajalle on kyse jonkinlaisesta hybridivaikuttamisesta Turkin suunnasta.

Ohisalon mukaan ”tiettyjä viitteitä voi olla” siitä, että Turkki painostaa EU:ta.