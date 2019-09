Maria Ohisalo Ylellä: ISIS-lapset eivät valinneet sinne lähtemistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministeri painottaa, että kansalaisilla on oikeus palata Suomeen.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Suomen on pyrittävä auttamaan Syyrian Al-Holin leirillä olevia lapsia.

– Olemme jatkuvasti pitäneet esillä sitä, että lapsen oikeudet ovat tässä keskiössä, Ohisalo sanoo Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Hallituksen kanta on kuitenkin, että suomalaisia ei auteta leiriltä pois.

– Sisäministeriön tontilta katsottuna kaikkein keskeisintä on se, että Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen. Meillä lähtee viranomaisyhteistyö pyörimään Rajavartiolaitoksen, keskusrikospoliisin, kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa, jos joku rajalle tulee. Siihen on mietitty valmiiksi prosesseja, jos näitä ihmisiä tänne tulee.

Euroopan maista lapsia ovat ottaneet takaisin ainakin Pohjois-Makedonia, Ranska, Saksa, Belgia, Hollanti ja Ruotsi. Ohisalolta kysytään, miksi Suomi ei auta lapsia pois leiriltä?

– Erilaisia keinoja lasten auttamiseksi mietitään, Ohisalo sanoi.

– Kuten olen jatkuvasti pitänyt esillä ennen kaikkea vihreiden puheenjohtajana, niin ihmisoikeudet ovat myös koko hallitusohjelman keskiössä. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen on Suomen valtion tehtävä.

Ohisalon mukaan apua tarvitaan pikaisesti.

– Lapset eivät ole itse valinneet sinne lähtemistä. Mielestäni asiassa pitää toimia niin nopeasti kuin mahdollista.

Sisäministeriltä kysytään, mitä Suomen viranomaiset tietävät leirillä olevien lasten vanhempien ISIS-yhteyksistä tai toiminnasta.

– Suojelupoliisilla ja muillakin viranomaisilla on toki tietoa siitä näkökulmasta, että jos nämä ihmiset tänne palaavat niin voimme heidän kanssaan työskennellä, Ohisalo sanoo.

– Kyse on ehkä laajemmin myös siitä, ettemme voi sanoa, että kyseessä on kokonainen rikollisjoukko. Kun puhutaan ISIS:n lapsista ja naisista, on jokaisen henkilön tilanne käytävä läpi yksittäisenä. Lapset eivät varsinkaan ole valinneet omaa tilannettaan. Aikuisten motiiveihin en pysty ottamaan kantaa.