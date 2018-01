Maria Ohisalo: Katsokaa, ketkä kaikki Pekka Haavisto voitti

Tunnelma vihreiden valvojaisissa jäi latteammaksi kuin kuusi vuotta sitten.

Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo, ettei ole pettynyt Pekka Haaviston (vihr.) toiseen sijaan presidentinvaaleissa.

– Katsokaa kaikkia niitä ehdokkaita, joiden edellä Haavisto vihreiden edustajana on.

Hän viittaa siihen, että Haavisto voittaa (tilanne kello 21:26) muun muassa perussuomalaisten, SDP:n ja keskustan ehdokkaat.

Kuuden vuoden takaisissa presidentinvaaleissa nähtiin niin sanottu Haavisto-ilmiö, jossa pienen oppositiopuolueen ehdokas nousi yllättäen toiselle kierrokselle. Haavisto keräsi taakseen yhteiskunnallisia vaikuttajia ja taiteilijoita, ja Haaviston kaksissa vaalivalvojaisissa tunnelma oli katossa.

Haavistolle järjestettiin tukikonsertti viikkoa ennen tämän vuotisia vaaleja. Sen sijaan itse vaalivalvojaisissa Helsingin Tavastia-klubilla ei viime kerran nähty rock-tähtiä lavalla. Eturivin poliitikkojakin saapui paikalle vain kourallinen.

Ohisalo kiistää, että Haavisto-ilmiö olisi kuudessa vuodessa kokonaan kuihtunut.

– Se, että Haavisto on kakkosena on edelleen ilmiötä. Vihreät on oppositiossa eikä se ole edes opposition suurin puolue. Siinä on ilmiötä kerrakseen.

Ohisalon mukaan Haaviston menestys vahvistaa sitä käsitystä, että vihreät ei ole enää vain kaupunkien puolue.

– Johan se kuntavaaleissa nähtiin, että me olemme koko maan puolue.

Ohisalo huomauttaa, että nuorille tehtyjen kyselyjen mukaan kolme suosituinta puoluetta ovat kokoomus, vihreät ja perussuomalaiset – siis samat, jotka näyttävät olevan kärjessä näissä presidentinvaaleissakin.

– Jollain tavalla tulee mieleen, ovatko uudet sukupolvet ottamassa uusia liikkeitä vihreisiin ja perussuomalaisiin.

Ajatellaan, että perinteiset puolueet eivät välttämättä menesty.

Savonlinnalainen kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) sanoo, että hän on itse esimerkki vihreiden menestyksestä maakunnissa.

– Edustan vihreitä pöpelikköalueella. Olen Etelä-Savon ensimmäinen vihreä edustaja ikinä.

Nykyisin Järvinen on valittu Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän kertoo, että kun hän vuonna 2007 noudsi eduskuntaan, häntä pidettiin kotinurkilla viherpiipertäjänä.

– Nyt monet mummut ja papat, sellaiset jotka eivät varmasti ole vihreitä ennen huomanneet, ovatkin yllättäen hengessä mukana.