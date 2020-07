Maria Ohisalo kannattaa ansiosidonnaisen laajentamista

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista.

Hän on jakanut Twitterissä keväällä kirjoittamansa blogikirjoituksen, jonka mukaan asiasta pitäisi tehdä jatkoselvitys mahdollisimman nopeasti. Ohisalon mukaan ”koronakevät on alleviivannut sosiaaliturvan uudistamisen tarvetta”.

– Tarvitsemme mahdollisimman nopeasti jatkoselvityksen siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Hyvinvointivaltion ydin on siinä, että kaikki kansalaiset on vakuutettu parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalisten riskien varalta, Maria Ohisalo kirjoittaa blogissaan.

– Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa vailla olevat henkilöt ovat keskimääräistä heikommassa asemassa, ja siten juuri se ryhmä joka vakuutusta eniten tarvitsisi. Ei voi olla niin, että yhteiskunnassamme on rakenteellisesti kahden kerroksen väkeä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta on keskusteltu kokoomuksen julkistaman kannanoton jälkeen.

Kokoomus esitti kansanedustaja Elina Lepomäen johdolla perjantaina, että ansiosidonnainen tulisi laajentaa myös työttömyyskassaan kuulumattomille. He maksavat palkastaan lakisääteisiä työttömyysvakuutusmaksuja, mutta ovat työttömäksi jäädessään oikeutettuja vain matalampaan perusturvaan. Ansiosidonnaista voivat nykyisin saada vain työttömyyskassojen jäsenet.

Myös keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on ilmoittanut kannattavansa ansiosidonnaisen laajentamista. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on sopinut selvittävänsä asiaa.

Kirjoitin ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta alkuvuodesta. Koronakevät on alleviivannut sosiaaliturvan uudistamisen tarvetta. Viimeisimpänä jopa kokoomus on esittänyt ansioturvan laajentamista. On hyvä, että uudistustyölle on tukea oppositiossakin.https://t.co/OU5c9NKRZD

— Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) July 10, 2020