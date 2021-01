Maria Ohisalo: Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasettelua valheilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan sananvapaudellakin on rajansa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo pohtii blogikirjoituksessaan, voisiko Suomessa tapahtua vastaavaa kuin Yhdysvalloissa, missä presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat väkivaltaisesti Yhdysvaltain kongressirakennukseen.

– Vaikka harva varmasti ennakolta uskoi, että tapahtumat vyöryisivät näin pitkälle, oli sitä pedattu Yhdysvalloissa jo pitkään. Sitä edelsi vuosia kestänyt vihan lietsominen, valheelliset puheet vaalivilpistä ja totuuden vääristely, Maria Ohisalo kirjoittaa blogissaan.

Trumpin sosiaalisen median tilit on suljettu, jotta tilanne ei enää uudelleen ryöstäytyisi käsistä.

– Moni on kysynyt, eikö tämä ole sananvapauden loukkaamista. On kuitenkin tärkeää huomata, että sananvapaudellakin on rajansa. Silloin kun sitä käytetään esimerkiksi rasismin lietsontaan tai vihapuheeseen, loukataan samalla muiden oikeuksia, Ohisalo katsoo.

Ohisalon mukaan myös Suomessa vihapuhe ja demokratiaa kyseenalaistava ääriajattelu ovat saaneet huolestuttavaa jalansijaa. Eilen uutisoitiin, että entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) kimppuun oli hyökätty Eduskuntatalon edustalla.

– Kaikki väkivalta on tuomittavaa. Poliitikkoihin kohdistuva väkivalta on myös hyökkäys demokratiaa kohtaan. Päättäjien työhön kuuluu kritiikki, mutta henkinen ja fyysinen väkivalta eivät kuulu demokraattiseen oikeusvaltioon, Ohisalo toteaa.

Valehtelulla luodaan olkiukkoja

Ohisalon mukaan Yhdysvaltojen esimerkki näyttää, että vihanpito ja polarisaatio voivat ryöpsähtää käsistä, jos kaikki eivät ole sitoutuneet yhteiseen todellisuuteen.

– Pidän erittäin huolestuttavana, miten esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasettelua ja vähättelyä toisia puolueita ja poliitikkoja kohtaan valheiden ja nimittelyn avulla. On vaarallista, että jatkuvalla valehtelulla siitä, mitä toiset ovat ja sanovat, rakennetaan olemattomia olkiukkoja ja luodaan uhkakuvia, joilla sitten vedotaan ihmisten pelkoihin, Ohisalo kirjoittaa.

Hänen mukaansa tällainen toiminta on juuri sitä, mistä Donald Trumpia nyt syytetään, ja mitä pidetään yhtenä syypäänä kongressissa tapahtuneelle väkivaltaiselle valtaukselle.

– Meidän on vastustettava tällaisen keskustelukulttuurin rakentamista ja uskallettava puolustaa sitä, mikä on arvokasta, Ohisalo linjaa.