Maria Ohisalo jatkokaudelle – näin hän kommentoi tulevan sisäministerin valintaa

Puoluekokous valitsi vihreiden puheenjohtajan jatkokaudelle yksimielisesti.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo jatkaa vihreiden puheenjohtajana. Vihreiden puoluekokous päätti asiasta yksimielisesti lauantaina.

Ohisalo kiitti saamastaan luottamuksesta. Hän kommentoi valintansa jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että vihreiden tavoitteena on tulevina vuosina muun muassa saada nostettua luontokadon torjunta yhtä keskeiseksi politiikan teemaksi kuin ilmastokriisikin.

– Yksi tärkeä askel tulee olemaan tuleva kaivoslakiuudistus, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tulisi olla ykkösasia ihan jokaisella yhteiskunnan sektorilla. Meillä on myös muita suuria vihreille tärkeitä uudistuksia läpivietävänä. Tästä mainitsin aiemmin perhevapaauudistuksen, mutta myös työ köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi on vasta aluillaan, eikä yhteiskunta ole missään nimessä valmis tämänkään teeman osalta, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Ohisalo ei vastannut tilaisuudessa kysymykseen siitä, valitaanko lauantaina pidettävässä vihreiden varapuheenjohtajavaalissa eniten ääniä saanut ehdokas hänen sijaisekseen puheenjohtajan sijaiseksi. Ohisalo sanoi toivovansa, että ”puoluekokousväki pääsee avoimesti päättämään siitä, ketkä valitaan kolmeksi tasa-arvoiseksi varapuheenjohtajaksi”.

– Eli vihreillä ei tosiaan ole järjestystä näiden varapuheenjohtajien välillä, Ohisalo sanoi.

– Haluan nähdä, mikä on se koko porukka ja sitten koko puolue ja eri elimet varmasti käyvät keskustelua siitä, kuka on puheenjohtajan sijainen ja kuka taas ministerin sijainen. Eli tässä vaiheessa en halua ottaa yhtään enempää kantaa tähän, koska tässä vaiheessa on tärkeää, että nämä kolme varapuheenjohtajaa ovat tasa-arvoisia. Se on meidän sääntöjen mukaan näin, Ohisalo vastasi.

Ohisalo ei kommentoinut tässä vaiheessa sitä, toimiiko puolueen virkaatekevänä puheenjohtajana ja sisäministerinä sama henkilö. Ohisalo kertoi pitävänsä todennäköisimpänä, että hän siirtyy vanhempainvapaalle marraskuun aikana.