Maria Ohisalo istui iltaa Katri Kulmunin kanssa: Meillä on paljon yhteistä saavutettavaa

Vasemmistoliiton Li Andersson toivoo, että koulutuspanostukset voitaisiin lukea työllisyystoimiin.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ei usko, että suurempia ristiriitoja nähdään tänään alkaneessa hallituksen budjettiriihessä.

Ohisalo ei ottanut kantaa siihen, onko luonnonsuojelurahoista löytynyt jo sopu.

– En ota kantaa siihen, onko sopu, kun nyt keskustellaan vielä, Maria Ohisalo sanoi Säätytalolla ennen budjettineuvotteluiden alkua.

Ohisalo näkee, että hallituksella on kaksi isoa kestävyystavoitetta: toinen on työllisyysasteen nostaminen ja toinen on ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojeluun panostaminen.

Vihreiden ja keskustan erimielisyyksistä kysyttäessä Ohisalo kertoi, että hän ja keskustan puheenjohtajaksi reilu viikko sitten valittu Katri Kulmuni ovat ”istuneet pitkän illan” heti Kulmunin valinnan jälkeen ja käyneet yhdessä läpi yhteisiä tavoitteita.

– Niin kuin olen koko ajan sanonut läpi kesän, meillä on paljon yhteistä saavutettavaa tässä hallituksessa. Tällä ajatuksella menemme eteenpäin, Ohisalo sanoi.

Li Andersson: Keskeisintä osoittaa, että koulutuslupauksesta pidetään kiinni

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Andersson mukaan puolueen tärkein tavoite budjettineuvotteluissa on saada pienituloisten toimeentuloon tehtävät parannukset liikkeelle mahdollisimman nopeasti.

– Toinen meidän keskeisin tavoite on osoittaa, että tämä hallitus on sellainen, joka pitää koulutuslupauksesta kiinni, Li Andersson linjasi.

Hallitus päättää budjettiriihessä, saavatko korkeakoulut 60 miljoonaa euroa jo ensi vuonna vai vasta vaalikauden kuluessa.

– Kuten olen julkisuudessa sanonut, meidän ryhmän tavoite on, että ne saataisiin täysimääräisesti heti ensi vuodesta liikkeelle.

Ammattikoulujen rahoista Andersson totesi, että tarpeita on kaikilla koulutusasteilla.

– Toivon opetusministerinä, että hallituksen sitoutuminen koulutuksen kunnian palautukseen näkyisi siinä, että me saisimme parannuksia kaikille koulutusasteille.

Koulutuspanostukset mukaan työllisyystoimiin

Andersson toivoi, että koulutuspanostukset voitaisiin huomioida hallituksen työllisyystoimissa.

– Pitää myöskin panostaa työttömien palveluiden parantamiseen, että annetaan työttömille mahdollisuuksia esimerkiksi palkkatuen nykyistä parempaan käyttöön, eikä vain keppilinjaa, mikä erityisesti viime vaalikaudella oli.

Anderssonilta kysyttiin kantaa valtion omaisuuden myyntiin. Hallitus aikoo rahoittaa lähes miljardin euron kertaluonteiset menot valtion omaisuudesta saatavilla tuloilla.

– Tämä on asia, joka käsiteltiin hallitusneuvotteluiden yhteydessä ja vasemmistoliiton ryhmä on hyväksynyt neuvottelutuloksen, joka silloin sovittiin. Silloin sovittiin, että hallitusohjelman yhtenä osana on pääosin valtion omaisuustuloilla rahoitettavat tulevaisuusinvestoinnit, Andersson vastasi.

Hän lisäsi, että vasemmistoliiton tavoitteena on, että rahaa käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti tulevaisuuspanostuksiin, esimerkiksi vähähiiliseen yhdyskuntarakenteeseen ja koulutuksen.