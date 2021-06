Maria Ohisalo IS:lle: Jos tila pidetään autoilijoille, ei ole tilaa kävelijöille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan ’voi valita biokaasu- tai sähköautoilua’.

Vihreiden puheenjohtaja sisäministeri Maria Ohisalo oli tiistaina Ilta-Sanomien vaaligrillissä. Hänen mukaansa kokoomukselta puuttuvat vaihtoehdot päästöjen vähentämiseen.

– On selvää, että ympäri Suomea autoilua tarvitaan todella monessa paikassa. Sen takia me vihreät haluamme tuoda ihmisille vaihtoehtoja siihen arkeen. Että voi valita biokaasuautoilua, voi valita sähköautoilua – helpotetaan ihmisille näiden valintojen tekemistä, Maria Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan tulisi myös helpottaa ”sitä, että pienemmilläkin paikkakunnilla olisi joskus joukkoliikennettä tai vaikka kutsuliikennettä”.

– Mitä tulee Helsingin tilanteeseen, niin kaupungissa on vain tietty määrä tilaa. Ja jos sitä tilaa ikuisesti halutaan vain ja ainoastaan pitää autoilijoille, niin silloin ei ole tilaa kävelijöille, pyöräilijöille, joukkoliikenteelle. Ja meidän valinta täälläkin (Helsingissä) on, että me tuotetaan ihmisille vaihtoehtoja, Ohisalo linjasi.

Juontaja kysyi ”onko teistä selvää, että bensiinin hinta nousee?”.

– Tärkeintähän on saada vähennettyä niitä päästöjä, jotta olemme tiellä hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035. Vihreillä ei ole sillä keinolla väliä. Me olemme hallituksessa itse asiassa hyvin yhteistyössä päättäneet, että on monia keinoja, joita tehdään ensin. Katsotaan mihin ne riittävät siinä liikenteen puolittamispäätöksessä.