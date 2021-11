Maria Ohisalo IS:lle jengirikollisuudesta: Tiukempia rangaistuksia

Sisäministerin mukaan jengiytyminen on saanut vuoden aikana huolestuttavia muotoja.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on huolissaan jengiytymisestä, joka on nostanut päätään Suomessa viimeisen vuoden aikana. Hän on valmis ajamaan kovia keinoja, jotta jengiytyminen saadaan kuriin. Poliisi on kerännyt tietoa jengiytymisestä.

– Jengirikollisuus on saanut vuoden aikana uusia, huolestuttavia muotoja, ja mukana on aiempaa vahvemmin aseita, väkivaltaa ja viranomaisvastaisuutta, ministeri Ohisalo sanoo Ilta-Sanomille.

– Näitä jengejä on tunnistettu ja tiedetään, että niihin osallistuneet ovat tehneet rikoksia erityisesti huumeiden ja väkivallan, toisaalta myös liikenneturvallisuuden rikkomisen puolella. Mutta myös aseiden puolella löytyy toimintaa, joka on päätynyt poliisin tietoon.

Ohisalo kannattaa ennaltaehkäisevää työtä, mutta on valmis myös tiukentamaan rangaistuksia ja ampuma-aselainsäädäntöä.

– Jotta saadaan rikoskierre katki ja osoitetaan, että pahimmassa tapauksessa tulee vankeutta, jos lähtee tähän toimintaan mukaan.

Jengit vaikuttavat olevan Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla enemmän paikallinen ilmiö ja ne muodostuvat usein tietyn kaupunginosan ympärille.

– Pääkaupunkiseudun jengeissä on enemmän kyse pienemmistä ja paikallisista porukoista. Toki on järjestäytyneempiäkin rikollisliigoja, jotka saattavat osin houkutella jengiporukkaa mukaansa. Niillä on kytköksiä, mutta ne eivät välttämättä ole samoja porukoita, Ohisalo toteaa.