Maria Ohisalo IS:lle: Jani Toivolan saavutuksia ei pidä unohtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden sijaisjohtajan mukaan lähtevä kansanedustaja ’on tehnyt täydellä sydämellä tätä työtä’.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Maria Ohisalo sanoo Ilta-Sanomille, että ihmisten on voitava luottaa kansanedustajiin. Hän ei tiennyt etukäteen kohuihin yhdistetyn puolueensa kansanedustaja Jani Toivolan päätöksestä olla osallistumatta ensi eduskuntavaaleihin.

Maria Ohisalo sanoo viime viikkojen olleen ’rankkoja Toivolan näkökulmasta’ mutta toivoo, että kohuista huolimatta ihmiset muistaisivat Toivolan saavutukset.

– Hän on tehnyt kohta kahdeksan vuotta täydellä sydämellä tätä eduskuntatyötä ja halunnut sen lisäksi kertoa omista vaikeista kokemuksistaan ja kannustaa nuoria tekemään rohkeita asioita ja voittamaan pelkoa ja häpeää, Maria Ohisalo sanoo IS:lle.

Toivolan asioiksi sanotaan translain uudistamisen ajaminen ja tasa-arvoisen avioliittolain näkyvä puolestapuhuminen.

– Toki on niin, että kansanedustajan työ vaatii poikkeuksellisen isoa avoimuutta ja oikeasti ihmisten täytyy voida luottaa kansanedustajiin. Sen takia on tärkeää, että Jani on pyytänyt anteeksi toimintaansa ja luvannut korjata tehtyjä virheitä, Ohisalo toteaa.

– Toivon, että tämä ei meidän kenttää lannista. Uskon, että näistä kohuista täytyy vain sisuuntua yhdessä.