Maria Ohisalo IS:lle: En pysty jokaista ulostuloa vahtaamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajan mukaan vihreiden viestinnässä Pekka Haaviston asiassa on tehty virheitä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo Ilta-Sanomille, että jo aikaisemmin olisi voinut sanoa, että perustuslakivaliokunnan moitteet otetaan vakavasti.

– En pysty puolueen viestinnän jokaista ulostuloa vahtaamaan, vaikka monesta olen vastuussa. Puolueen viestintä on pahoitellut sitä Instagram-hetkeä. Puolueen viestinnässä on totta kai tehty virheitä, se on ihan selvää.

Vihreiden Instagram-julkaisussa kerrottiin perustuslakivaliokunnan kuulemiin asiantuntijoihin vedoten, ettei ”mitään väärää tai lainvastaista ole tapahtunut”. Väite oli poimittu ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) blogitekstistä. Vihreät poisti Instagram-tarinan asian noustua esiin.

Omaa vastuutaan vihreiden viestinnän epäonnistumisessa Ohisalo kommentoi näin.

– Tietysti puheenjohtaja vastaa viime kädessä kaikesta, mikä liittyy puolueeseen, mutta eduskunnan päässä on tapahtunut tämä, mikä liittyy perustuslakivaliokunnan työhön. Me hoidetaan meidän työ hallituksen päässä.